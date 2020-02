Vendégségben is elverte a Győrt a KSC Szekszárd

Idegenben sem okozott gondot az Atomerőmű KSC Szekszárdnak a győriek legyőzése a női NB I mai meccsén. A végére harminc fölé kúszott a különbség.

Ott folytatta a KSC, ahol szombaton, a Csata ellen abbahagyta. Önbizalomtól duzzadva, lendületesen nyitottak Studer Ágnesék, s már az első negyed után 18 ponttal (!) vezettek. A győriek láthatóan meg voltak fogva, riadtan tekintgettek egymásra.Hiába nyerték meg az előző két meccsüket a Cegléd és a TFSE-MTK ellen, gyorsan bebizonyosodott, hogy ez egy másik kávéház.

Ivana Dojkicnak nem igazán volt jó meccse a szombati, de most nagyon bekezdett, gyorsan bevágott két triplát, amivel meg is adta a találkozó alaphangját. Erica McCall és Marie Ruzicková is szorgalmasan dolgozott a palánkok alatt, szépen lassan elhúztak a szekszárdiak. A kisalföldieknél sokáig csak az új amerikai légiós, Asia Taylor volt eredményes (két duplát jegyzett), öt és fél percnek kellett eltelnie, hogy egy másik „hazai”, Rachel Hollivay is feliratkozzon a táblára.

A második tíz percre alábbhagyott a lendület, négy perc alatt csak egy-egy duplát jegyezhettünk fel, de izgalomra nem volt ok, mert a győriek nem tudtak ritmust váltani. Hiába próbálkozott mindennel edzőjük, érezni lehetett, hogy a KSC klasszisokkal jobb csapat, nem véletlenül nyert ősszel hazai pályán is nagy fölénnyel, 102–69-re. A nagyszünetre egymással pacsizva, mosolyogva mehettek Studer Ágnesék, semmi jel nem utalt arra, hogy a 17 pontos előnyben izgulniuk kellene a folytatást illetően.

Nem is kellett. A fordulás után 7–0-val nyitott a KSC, hogy még véletlenül se kezdjenek el bármiben is reménykedni a győriek. Nem is tehették, mert bár ekkor már nem volt annyira kirívóan nagy a különbség, mint az első félidőben, a kék-fehérek esélyt sem adtak a felzárkózásra. A győriek a negyedik negyedre teljesen elveszítették a ritmust és a reményüket, olyan volt, mintha ott sem lettek volna a pályán. Két statisztikai adat tökéletesen megmutatja milyen is volt ez a meccs: amíg a Győr 24, addig a KSC 12 labdát adott el, s míg hazai oldalon 7, addig vendégoldalon 22 gólpasszt rögzítettek.

A KSC utolsó alapszakasz-bajnokiját szombaton 18 órától Cegléden játssza.

Mivel a DVTK 88–82-re legyőzte a PEAC-Pécset, eldőlt, hogy a KSC a két csapat egymás elleni eredményei miatt már nem érhet oda a második helyre, így vélhetően a harmadik pozícióban kezdi meg a rájátszást.

UNI Győr Mély-Út–Atomerőmű KSC Szekszárd 49–82 (12–30, 14–13, 18–22, 5–17)

Győr, Széchenyi István Egyetemi csarnok, 400 néző. V: Győrffy P., Frányó P., Nagy V.

UNI Győr MÉLY-ÚT: YGUERAVIDE 8, Raksányi 3/3, Dombai 4, Taylor 8, Barnai 5. Csere: VARGA Zs. 5/3, Hollivay 2, Dúl P. 5/3, Papp K. 2, Török Á. 7/3, Mansaré, Baffy F. Vezetőedző: Mehmedovic Merim.

Atomerőmű KSC Szekszárd: STUDER Á. 7/3, DOJKIC 15/6, Miklós M. 6/3, MCCALL 11/3, RUZICKOVÁ 16. Csere: KRNJICS 9, Marshall 9, Bálint R. 4, Theodoreán 5/3, Studer Zs. Vezetőedző: Djokics Zseljko.

Kipontozódott: Varga Zs. a 36. percben.

Borítóképünk archív felvétel, a két csapat szekszárdi mérkőzésén készült tavaly decemberben