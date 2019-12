Vereség után akar javítani a PEAC ellen a Dombóvár

Újabb péntek esti meccsel folytatódik a bajnokság a Dombóvári KSE NB II-ben szereplő felnőtt csapata számára. Van mit kijavítaniuk a PEAC-Pécs ellen, hiszen az előző körben a Soproni Tigrisek otthonában elveszítette veretlenségét a DKSE, amely 86–64-re kapott ki úgy, hogy a nagyszünetben még 45–41-re vezetett, de a harmadik felvonás 23–9-es elvesztése sokba került számukra.

„Bízunk benne, hogy a következő találkozón ismét a győzelmek sorát gyarapítjuk majd. Ehhez azonban jó formára és jó játékra lesz szükség, mert egy újabb komoly ellenfél otthonába látogatunk. A PTE-TTK csarnokban megrendezendő meccsen a PTE-PEAC ellen lépünk majd pályára. Soron következő ellenfelünkkel az elmúlt években sok emlékezetes csatát vívtunk már, ilyesmire van most is kilátás. Múlt heti vereségünk dacára az első helyről várhatjuk a találkozót, azonban nagy a tömörülés az élbolyban, a CVSE pedig győzelem-vereség mutatóban be is ért bennünket. Egy győzelem, egy vereség hamar át tudja rendezni a tabellát. De még nagyon sok van vissza a bajnokságból, mindig csak a következő meccsre érdemes koncentrálni” – írják a DKSE közösségi oldalán.

NB II, Nyugati csoport, a 8. fordulóban

Soproni Tigrisek–Dombóvári Kosársuli KE 86–64 (24–15, 17–30, 23–9, 22–10). Dombóvár: Tóth K. 5/3, Hadnagy B. 10/3, Fetzer M. 15/9, Pölöske K. 7, Fazekas V. 7. Csere: Szilágyi T. 8/6, Kőnig R. 6/3, Németh P. 3, Vértes Zs. 2, Dömötörfi Á. 1.

A PTE-PEAC Dombóvári KSE találkozó ma 20 órakor kezdődik. A következő hazai meccsen, december 20-án az OSE-t fogadja a DKSE.