Vereséggel rajtolt a PFC

Pont nélkül kezdte tizenharmadik élvonalbeli szezonját a Paksi FC, amely 3–1-es vereséget szenvedett szombaton Mezőkövesden.

Mintha csak az előző bajnoki évadot folytatták volna az OTP Bank Ligában egy rövid nyári szünet után, olyan benyomást keltett a paksiak játéka. Hogy hétvégén egy új szezon kezdődött, azt a pályán atomvárosi részről csak Nagy Gergely jelenléte mutatta.

A Vasastól érkezett kapus a várakozásoknak megfelelően a kezdőben kapott helyet, rajta kívül a megszokott tíz játékosnak szavazott bizalmat Csertői Aurél. A megszokás pedig csapatának játékában is megmutatkozott: többet birtokolta a labdát a Paksi FC, többet is veszélyeztetett (a félidőben hétszer próbálkoztak a vendégek, a hazaiak csak háromszor), a két kapus közül ezáltal Dombó Dávidnak volt több munkája. A vezetést mégis a Mezőkövesd szerezte meg – kétszer is.

Legalább a döntetlen benne volt „Győzelmet nem érdemeltünk volna, de úgy gondolom, hogy vereséget sem – mondta Németh Zoltán, a paksiak pályaedzője. – Ki kellett volna használnunk a lehetőségeinket, és akkor most nem pont nélkül mennénk haza. Mi, főleg a második félidőben, végig támadtunk, míg ellenfelünk kivárásra játszott. Ilyenkor szinte törvényszerű, hogy egy kontra végén mi kapunk gólt. Azt is el kell ismerni, hogy a tizenhatosnál egy kicsit megállt a tudományunk. Sokkal vállalkozóbban kellett volna futballoznunk. Az átlövéseink megvoltak, de nem találtunk kaput. Hiányoztak az egyéni akciók, villanások, és sajnos a beadásokról is rendre lemaradtunk” – zárta a tréner.

A találkozó kezdetétől zártan védekező hazaiak ellen a második félidőben még nehezebben tudott támadást építeni a Paks, amely így átlövésekkel próbálkozott, kevés sikerrel. Vakarta is a fejét a kispadon Németh Zoltán pályaedző (a nyáron szerződtetett szakember a négymeccses eltiltását megkezdő Csertői Aurélt helyettesítette), aki Hahn János, Horváth Péter és Kővári Róbert pályára küldésével sem menthette meg együttesét a vereségtől.

Pedig hét évvel ezelőtt július 21-e örömünnep volt nemcsak Pakson, hanem az egész országban. Akkor az atomvárosiak a hazai 1–1 után idegenben Kiss Tamás két, Böde Dániel egy góljával 3–0-ra legyőzték a norvég Tromsöt, s bejutottak az Európa-liga-selejtező harmadik körébe, ahol a skót Hearts már jobbnak bizonyult náluk.

A most szombati mérkőzés után aggodalomra – az eredmény ellenére – abból a szempontból nincs ok, hogy az elmúlt három szezonban sem sikerült győzelemmel rajtolniuk az atomvárosiaknak, mégis benn tudtak maradni az élvonalban. Az viszont rossz jel, hogy a Honvéd (1–2), a Diósgyőr (0–1), a Balmazújváros (0–1) és a Puskás Akadémia (0–1) után zsinórban ötödik vereségüket szenvedték el az NB I.-ben, s a mostani három bekapott gólból Nagy Gergely kettőben is benne volt. Ráadásul a mezőnyfölény ellenére nagy helyzeteket nem tudtak kialakítani a paksiak, igaz, a hozzájuk hasonló felfogású csapatok ellen amúgy sem megy annyira nekik a játék.

Sokkal inkább tudnak érvényesülni az olyan együttesek ellen, mint amilyen a bajnoki címvédő Vidi lesz a második fordulóban (szombat, 19.30 óra). Az, hogy azt a mérkőzést a Fehérvári úti stadion rekonstrukciója miatt Pakson, Dunaújvárosban vagy esetleg Felcsúton rendezik-e meg, a következő napokban derül ki.

Mezőkövesd-Paksi FC 3-1 (2-1)

Mezőkövesd, 1977 néző. Vezette: Erdős József

Mezőkövesd: Dombó – Farkas D., Pillár, Szalai A., Vadnai – Cseri (Szakály D., 93.), Szeles, Iszlai (Meskhi, 51.), Tóth B. (Vajda S., 64.) – Drazics, Koszta. Vezetőedző: Kuttor Attila

Paksi FC: Nagy G. – Kulcsár D., Lenzsér, Gévay, Szabó J. – Papp K., Simon Á. (Kővári, 79.), Bertus – Haraszti Zs., Simon A. (Hahn, 64.), Bartha (Horváth P., 75.). Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Drazics (30.), Szalai (39.), Kulcsár D. (81., öngól), ill. Kulcsár D. (33.)

Sárga lap: Meskhi (61.), Széles T. (74.), illetve Papp K. (55.), Haraszti Zs. (88.), Horváth P. (93.)

Statisztika. Labdabirtoklás: 49, illetve 51 százalék. Kapura lövések (kaput eltalált): 9 (7), illetve 14 (5). Szabálytalanság: 17, illetve 5. Bedobás: 18, ill. 21. Védés: 4, ill. 4. Szögletek: 5:5.