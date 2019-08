Veretlenek derbijét rendezik Bátaszéken

A Bátaszék SE és a Tamási 2009 FC bajnokija lesz a 3. forduló rangadója a megyei I. osztályban. A címvédő és éllovas Bonyhád a sereghajtó Dunaföldvár FC-t fogadja.

Százszázalékos csapat már nincs a mezőnyben, s már csak hárman veretlenek, pedig csak két forduló ment le a megyei I. osztályú bajnokság 2019/2020-as idényéből. A nyitó kör után még öt hibátlan csapat volt, közülük a Majosi SE a Tolna VFC vendégeként, a Szedresi SE pedig a Dombóvár FC pályáján hagyta veretlenségét. A Tamási 2009 FC és a Bonyhád VLC egymástól vett el pontokat, miután fergeteges rangadón 4–4-re végeztek. A Bátaszék SE pedig egy, a 94. percben kapott tizenegyessel hagyott veszni kettőt a már kezében lévő háromból a Kakasd SE vendégeként.

A három veretlen közül kettő egymással meccsel, a rangadón a Bátaszék SE fogadja a Tamási 2009 FC-t. A harmadik veretlen, a Bonyhád VLC pedig éllovasként az utolsó helyezett Dunaföldvár FC-t látja vendégül. Nagy meccsnek ígérkezik a másik három is – de ez így lesz az egész szezonban, hiszen rendkívül kiegyensúlyozottnak tetszik az idei pontvadászat.

Visszacsábítanák szurkolóikat a lelátóra

A rangadón két olyan csapat találkozik, amelynek a nyári szünetben alaposan átalakult a kerete. Bátaszéken és Tamásiban is alaposan belehúztak a vezetők, hogy jó csapatuk lehessen az idényben. Mondjuk, a mostani házigazdára rá is fért az erősítés, hiszen az előző idényben csalódást keltően szerepeltek, a tizenegy csapatos mezőnyben csak a kilencedik helyen végeztek. A 30 bajnoki meccsükből mindössze nyolcat tudtak megnyerni, a 20 vereség (!) és a 89 (!) bekapott gól pocsék produkcióra vall. Nem csoda, hogy jött a vezetőség teljes megújulást hirdetett, s nemcsak hirdetett, meg is újította a csapatot. Brecska László helyét a kispadon a sokat látott Szőcs Lázár foglalta el, s a 65 éves szakember eddigi munkája azt sugallja, hogy jó döntés volt „csatasorba” állítani a focistaként az NB I-ben is megforduló edzőt. A keretbe hét új játékos (Tóth Tamás, Tóth Balázs, Acsádi Richárd, Acsádi Dániel, Nagy Ákos, Palkó János, Héhn Ferenc) érkezett, s valamennyien új lendületet hoztak. Az edzőmeccseken parádéztak, a rajton legyőzték a legutóbbi ezüstérmes, 2018-ban aranyérmes Tolnát (2–1), s Kakasdon is nekik állt a meccs… Amikor a szezon előtt kilátogattunk egy edzésükre, Szőcs Lázár azt mondta, elsősorban hazai pályán szeretnének látványos, jó focit játszani, mert az a céljuk, hogy minél több szurkolót visszacsábítsanak a lelátóra. Most megint hazai meccs jön, amelyen nem ők az esélyesek, de a Tolna ellen sem ők voltak.

A bronzérmet aranyra szeretnék váltani

Tamásiban szintén komolyan beerősítettek, a „szétszedett” Dunaföldvár FC-től elhozták a négy legjobb játékost, Farsang Patrikot, Benke Viktort, Hajdók Gábort és Kugli Ákost, akik egyből kiharcolták maguknak a kezdőcsapatbeli tagságot. A kispadra pedig azt a Barics Pétert ültették le, akinél jobban senki sem ismeri a négyest, hiszen korábban évekig volt a dunaföldváriak mestere. Ráadásul a légiósok közül sikerült megtartaniuk Jammeh Harunát, Samuel Ellis Atót (akit pedig NB II-es csapatok is kerestek), valamint Yvan Yondót. Nem titkoltan azzal a céllal tették mindezt, hogy felülmúlják a legutóbbi szezon harmadik helyét, s csatába szálljanak az aranyért. A nyitány dunaföldvári sikere (3–1) után jött a Bonyhád elleni nyolcgólos döntetlen, ami bár nem győztek Pintér Attiláék, azt bizonyította, hogy képesek magas szinten futballozni, ami mindenképpen biztató számukra. Ha tényleg komolyan gondolják az aranyat, akkor Bátaszéken is mutatniuk kell valamit. Jó előjel, hogy amióta Jammeh Haruna válláról lekerült a játékos-edzői munkával járó plusz teher, a csatár felszabadult, újra élvezi a focit és nem mellékesen lövi a gólokat. Földváron hármat vágott, a Bonyhád ellen kettőt, fel kell kötniük azt a bizonyos fehérneműt Faller Andrásnak és védőtársainak.

A további program

Szedresi SE–Tolna VFC, szombat, 16.30 óra. Egyforma mérleggel várja a meccset a két csapat. Ez a Szedres más mint a legutóbbi idényben volt, de a Tolna sem ugyanaz. Esélyek: 45%, illetve 55%

Bonyhád VLC–Dunaföldvár FC, szombat, 16.30 óra. A két csapat közötti helyezésbeli különbség nem ígér sok jót a vendégeknek. Az is meglepő lenne, ha szoros meccsen veszítenének, de inkább többgólos hazai siker várható. Esélyek: 90%, illetve 10%

Majosi SE–Kakasd SE, vasárnap, 16.30 óra. Pálya- és öltözőavatót is tartanak a szünetben. De nemcsak az ünnepi hangulat, a hazai pálya előnye is a majosiak felé billenti a mérleg nyelvét. Esélyek: 70%, illetve 30%

Tevel Medosz SE–Dombóvár FC, vasárnap, 16.30 óra. A teveliekben több van, de a Dombóvárban is. Nagy kérdés, melyiknek jön ki a lépés. Esélyek: 45%, illetve 55%