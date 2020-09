Veretlenül nyerte meg a Sió Kupát a KSC Szekszárd

Sorozatban negyedszer, összességében nyolcadik alkalommal tartotta otthon a Sió Kupát az Atomerőmű KSC Szekszárd női kosárlabdacsapata, miután a felkészülési torna záró napján sem talált legyőzőre, s 68–63-ra felülmúlta a PEAC-Pécs gárdáját.

Alaposan ráijesztett szurkolóira az Atomerőmű KSC, mely emberemlékezet óta nem dobott ilyen kevés pontot nemhogy az első, de bármelyik másik negyedben. Pedig nem csinált semmi különlegeset a PEAC-Pécs, szimplán sok hibával és rengeteg kihagyott dobással játszottak a hazaiak. Míg tíz perc alatt mindössze ötig jutott Djokics Zseljko együttese, a második negyedben egy perc alatt szerzett nyolcat, ezzel két pontra megközelítve ellenfelét. A mérkőzésen először a tizenötödik percben vette át a vezetést a Szekszárd, a nagyszünetre mégis a baranyaiak vonulhattak kétpontos előnnyel.

A harmadik negyed kétperces gólcsendjét Bálint Réka törte meg, egalizálva az állást (35–35). A pályán látott színvonal tipikus felkészülési mérkőzést mutatott, egyik fél sem bajnoki formában játszott, ami féléves kihagyás és három nap alatt három, illetve két meccsel a lábakban és kezekben nem is meglepő (a hazaiak csütörtökön, pénteken és szombaton is pályára léptek, a pécsieknek a péntek szünnap volt). Izgalmak ettől függetlenül megvoltak, a felek egymástól vették el az előnyt, a záró negyedet három pontos előnnyel a KSC kezdhette meg.

Az utolsó tíz percet pedig Wentzel Nóra kezdte kiválóan, a fiatal pécsi egy triplát és egy duplát is összehozott, ezzel pillanatok alatt ismét három pontra elléptek a vendégek (53–56). A bedobó mellett az észak-macedón Ilinia Szelcova is elkapta a fonalat, s az első negyed után másodszor lett közte közel tíz (53–62). Studer Ágnes és Theodoreán Alexandra tripláival ismét visszajöttek a vendéglátók, s ha harmincöt percig nem is játszottak úgy, mint azt az elmúlt években megszokhatták a szurkolók, az utolsó öt perc már emlékeztetett arra: kemény védekezéssel nem hagytak tiszta dobóhelyzetet ellenfelüknek, labdaszerzésekkel és egy 12–0-s sorozattal két perccel a vége előtt ismét átvették a vezetést, ezzel meg is nyerve a mérkőzést.

Hogy ebben mennyi szerepet játszott az, hogy a mérkőzésre „megérkezett” a Kadarka Brigade is, valószínűleg sokat. Ahogy azt minden alkalommal hangsúlyozzák a játékosok, hatodik emberként ebben a nehéz, pandémiás helyzetben is a csapat mellett volt a B-közép, hogy meccshangulatot varázsoljanak a városi sportcsarnokba.

Az Atomerőmű KSC Szekszárd hibátlan mérleggel, háromból három mérkőzést megnyerve sorozatban negyedszer, története során nyolcadszor nyerte meg a hazai rendezésű Sió Kupát.

Atomerőmű KSC Szekszárd–PEAC-Pécs 68–63 (5–15, 28–20, 18–13, 17–15) Szekszárd, 450 néző.

Szekszárd: Studer Á. 18/3, Friskovec 11/6, Miklós M., Krnjics, Goree 14/3. Csere: Gereben, Zele, Theodoreán 7/3, Szabó F. 5/3, Bálint R. 13/3

PEAC: Sánta 7, Wentzel 16/6, Strautmane 10, Kiss V. Ajdukovics-Andusics 6. Csere: Szelcova 12/6, Kaposi 5, Sarok N. 7/3, Szűcs L.

Az eredmény alakulása. 4. p.: 3–6. 9. p.: 5–13. 15. p.: 22–21. 18. p.: 27–30. 25. p.: 35-35. 28. p.: 44-43. 34. p.: 53–62. 38. p.: 64–62.

Kipontozódott: Friskovec.

Szintén ma játszották

PINKK-Pécsi 424–UNI Győr-MÉLY ÚT 58–60 Szekszárd.



PINKK: Vorphahl 12, Vári 12, Horváth Zs., Szűcs L. 10, Jáhni 7, Zubac 3, Tenyér, Sarauskatina 14, Szabó L., Zsilinszki, Pucz, Borbás. Edző: Vanja Miljkovic.

Győr: Kiesel 11, Dubei 11, Rozmán 2, Lass 8, Révész B. 2, Baffy, Mansaré 4, Milkovics 2, Weninger 2, Kéita 2, Dombai 11, Barnai 5. Edző: Iványi Dalma.

Korábban játszották

PEAC-Pécs–UNI Győr-MÉLY ÚT 73–76 (25–20, 16–18, 18–17, 14–21) Szekszárd. Vezette: Praksch, Kovács, Reisz.

PEAC: Sánta 9, Wentzel 11/3, Strautmane 8/6, Kiss 7/3, Ajdukovics-Andusics 6. Csere: Kaposi 18, Sarok 6/3, Popovics 4, Szelkova 2, Szücs L. 2. Edző: Csirke Ferenc.

Győr: Kiesel 20, Dombai 9/3, Dubei 8/6, Török 21/12, Barnai 2. Csere: Weninger 12/6, Lass 3, Rozmán 1, Baffy, Mansaré, Révész. Edző: Iványi Dalma.

Az eredmény alakulása. 5. perc: 5–9. 10. p.: 25–20. 15. p.: 33–28. 20. p.: 41–38. 25. p.: 48–45. 30. p.: 59–55. 35. p.: 65–65.

Kipontozódott: Dombai.

Atomerőmű KSC Szekszárd–PINKK-Pécsi 424 99–58 (25–15, 28–18, 25–13, 21–12) Szekszárd, 450 néző. Vezette: Kapitány, Ádám, Farkas.

Szekszárd: Theodoreán 8/3, Miklós, Skorics 11/3, Bálint 16/3, Goree 12. Csere: Krnjics 16, Friskovec 14/6, Gereben 6, Zele 6, Szabó 5/3, Renczes 3/3, Vincze 2. Edző: Djokics Zseljko.

PINKK: Vorpahl 9, Tenyér 5/3, Vári 11/3, Jáhni 7/3, Sarauskate 15. Csere: Pucz 4, Zsilinszki 4, Szabó 3/3, Borbás, Horváth. Edző: Vanja Miljkovic.

Az eredmény alakulása. 5. perc: 15–6. 10. p.: 25–15. 15. p.: 33–27. 20. p.: 53–33. 25. p.: 67–39. 30. p.: 78–46. 35. p.: 83–49.

Kipontozódott: Tenyér.

Atomerőmű KSC Szekszárd–UNI Győr-MÉLY ÚT 74–68 (13–16, 22–19, 19–15, 20–18) Szekszárd. Vezette: Tóth, Söjtöry, Varga-Záray.

Szekszárd: Studer 4, Miklós, Skorics 17/3, Zele 12/3, Goree 6. Csere: Friskovec 13/9, Krnjics 8, Bálint 7/6, Szabó 4, Theodoreán 2, Gereben 1, Vincze. Edző: Djokics Zseljko.

Győr: Kiesel 17/3, Dombai 3/3, Dubei 22/12, Török 3/3, Lass 4. Csere: Weninger 9/3, Barnai 8, Keita 2, Baffy, Mansaré, Révész. Edző: Iványi Dalma.

Az eredmény alakulása. 5. perc: 7–6. 10. p.: 13–16. 15. p.: 21–24. 20. p.: 35–35. 25. p.: 43–42. 30. p.: 54–50. 35. p.: 67–59.

Az 51. Sió Kupa végeredménye

1. Atomerőmű KSC Szekszárd

2. UNI Győr-MÉLY ÚT

3. PEAC-Pécs

3. PINKK-Pécsi 424

Különdíjasok

A torna legjobb játékosa: Maja Skorics (Atomerőmű KSC Szekszárd)

A torna legeredményesebb játékosa: Brianna Kiesel (UNI Győr-MÉLY ÚT)

A csapatok legjobb játékosai



Atomerőmű KSC Szekszárd: Bálint Réka



PEAC-Pécs: Kaposi Pálma



PINKK-Pécsi 424:

UNI Győr-MÉLY ÚT: Dubei Debóra

Szabó Ödön-vándor- és örökös díj (Az elmúlt szezon legjobb szekszárdi játékosa): Studer Ágnes

Dr. Pető Gyula-díj (Az elmúlt szezon legtöbbet fejlődő szekszárdi játékosa): Miklós Melinda

Szabó György-díj (Az elmúlt szezon legtöbbet fejlődő Tolna megyei játékvezetője): Farkas Péter