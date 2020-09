Videón a Face Team legújabb trükkjei

Egy hangulatos videóval zárja az idei nyarat a magyar Face Team akrobatikus kosárlabda csapat és sprotszínház, melynek szekszárdi kötődése is van Tamási János révén.

Két éve az akkor hazánkban turnézó Will Smith meghívást kapott a csapat egyik projektjébe, aminek lényege az lett volna, hogy az amerikai világsztárnak tanítottak volna meg néhány trükköt. Az utolsó pillanatban viszont meghiúsult, írják közleményükben. Most viszont videón mutatják be, miről is maradt le Will Smith: a Duna budapesti, belvárosi szakaszán, egy mozgó hajón hajtottak végre igazán látványos mutatványokat.

Mint azt a honlapjukon írják, a szekszárdi kötődésű Tamási János tizenhárom éves kora óta tagja a csapatnak, tehát immáron tizenöt éve.