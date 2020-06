Világbajnokok is vízre szálltak a Sió-kupán

Bombaerős mezőny jött össze a Szekszárdi Kajak-Kenu SE első versenyére, a Sió-kupára. Boros Adrián és Czéllai-Vörös Zsófia személyében felnőtt maratoni világbajnokok is hajóba ültek.

Óriási tömeg várta a célba érkezőket Palánkon, a híd lábánál fekvő bázison, közel ezren drukkoltak a versenyzőknek a verőfényes napsütésben. A kajakosok és kenusok igazán ki voltak már éhezve a tétre menő megméretésre, ezt jelzi, hogy húsz egyesület közel ötszáz versenyzője tette vízre a hajót Sióagárdon, hogy aztán Szekszárdig lapátoljon a Sión.

„Ez volt az első idei verseny, már a gyerekek, és a szülők is ki voltak éhezve, szerintem azért jöttek össze ennyien” – mondta a szekszárdiak elnöke, a korábbi háromszoros maratoni világbajnok Jámbor Attila. – Akik most eveztek itt először, azt mondták, hogy a Sió jól versenyezhető, mégis trükkös a kanyaroktól, és attól, hogy folyik egy kicsit. Örülök, hogy belevágtunk, hogy megszerveztük, és annak is, hogy ennyien itt voltak. Köszönöm a segítőinknek, a kollégáimnak, a szülőknek és a szponzoroknak, hogy támogattak bennünket” – fogalmazott az elnök.

Boros Adrián először ült hajóba idén, s először versenyzett úgy, hogy már nem a Tolnai Kajak-Kenu SE-nek szállítja a pontokat.

„Ez a hét kilométer nem az én távom, hiányzott a maradék huszonhárom, amihez hozzá vagyok szokva – fogalmazott a célban mosolyogva a tavasszal Győrbe igazoló Boros. – Az ifi, az U23-as és a felnőtt mezőny együtt rajtolt, és a fiatalok nagyot mentek, a végén Őri Zsombor állva hagyott, gratulálok neki, elismerésre méltó teljesítmény nyújtott” – tette hozzá a végül ezüstérmet szerző klasszis.

Boros bízik benne, hogy Budapesten ősszel megtartják a szakág Európa-bajnokságát, amelyen egyesben, és párosban Máté Krisztiánnal is az aranyéremért akar harcolni.

Ami a Tolna megyei klubokat illeti, a rendező szekszárdiak – a hazai pálya előnyét kihasználva – nyerték a legtöbb érmet, de az Atomerőmű SE és a Tolnai KKSE versenyzőinek is jutott medália, s több értékes helyezés is. A huszonhat versenyszám indulói 1000, 4000 és 7000 méteren mérték össze tudásukat.

A Tolna megyei klubok eredményei (az 1-6. helyezettek)

Szekszárdi Kajak-Kenu SE, 1. helyezettek: Bodnár Bálint (MK-1, U13, 4000), Schein Dániel (MK-1, U12, 4000), Jámbor Lotti (MK-1, U11, 4000). 2. helyezettek: Mészáros Hunor (K-1, U14, 4000), Szabó Roland (MK-1, U12, 4000), Bercsényi Bence (MK-1, U13, 4000), Acélos Hanna (MK-1, U12, 4000), Mészáros Kada (MK-1, U10, 1000), Kercsmár Emma (MK-1, U8-U9, 1000), Turgonyi Olivér (K-1, U16, 7000), Nagy Viktória (K-1, felnőtt, 7000), Vígh Vivien (K-1, U15, 7000). 3. helyezettek: Dulai Barnabás (MK-1, U13, 4000), Schein Péter (MK-1, U11, 4000), Szekeres Zsolt (K-1, felnőtt, 7000), Bartos Zsófia (K-1, felnőtt, 7000). 4. helyezettek: Tóth Péter (MK-1, U12, 4000), Róhn Panka (MK-1, U8-U9, 1000). 5. helyezettek: Gorján Regina (MK-1, U12, 4000), Róhn Bendegúz (MK-1, U11, 4000), Kilián Kincső (MK-1, U11, 4000), Priger Anna (K-1, U15, 7000), Jávor Bence (K-1, U15, 7000), Molnár Dorka (MK-1, U8-U9, 1000), Korsós Zsófia (K-1, felnőtt, 7000). 6. helyezettek: Bartos Benett (K-1, U15, 7000), Mózes Bálint (MK-1, U12, 4000), Gyimóthy Márton (MK-1, U11, 4000), Kleics Klára Róza (MK-1, U10, 1000), Horváth Tamás (K-1, U16, 7000), Vajda Barnabás (MK-1, U10, 1000).

Tolnai Kajak-Kenu SE, 2. helyezett: Bajusz Lídia Sára (MK-1, U13, 4000). 3. helyezett: Buri Petra (K-1, U14, 4000). 4. helyezettek: Egri Panna (MK-1, U13, 4000). Debreceni Áron (K-1, U14, 4000). 5. helyezett: Mármarosi Noel (MK-1, U10, 1000). 6. helyezett: Haiszer Anna Liza (K-1, U16, 7000).

Atomerőmű SE, 1. helyezettek: Prókai Boglárka (MK-1, U13, 4000), Vajna Lóránt (MC-1, U10-U12, 4000), Jávor Levente-Bana Zétény-Pach Botond-Nyitrai Richárd (TC-4, U10-U12, 4000). 2. helyezettek: Kertész Gréta (K-1, U16, 7000), Rózsa Bence-Babarik Levente (PC-4, U10-U12, 4000). 3. helyezett: Pálfalvi Viktor (C-1, U13-U14, 4000). 4. helyezettek: Frast Medárd (C-1, U13-U14, 4000), Kóti Szabolcs (MC-1, U10-U12, 4000). 5. helyezettek: Strobl Adél (K-1, U16, 7000), Pólya Dániel (C-1, U15-U16, 7000), Pálfi Tibor (MC-1, U10-U12, 4000). 6. helyezett: Kirschner Dávid (MC-1, U10-U12, 4000).