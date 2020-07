Világsztárokkal néznek farkasszemet a homokon

A Bonyhád BFC számára ma kezdődik az NB I-es bajnokság a Lupa Beachen, ahol világsztárok hadával kell felvenniük a versenyt.

Az élet úgy hozta, hogy a vírushelyzet miatt sok országban szünetel jelenleg a pontvadászat, így számos világsztár igazolt idén hazánkba. A csapatok kereteiben jobbnál jobb játékosokat találunk, szinte felsorolni is nehéz a klasszisokat, akik a magyar bajnokságban fognak idén játszani. A magyar bajnoksággal, amely ezúttal jó eséllyel a legerősebb lesz a világon, kiemelten foglalkozott a nemzetközi szövetség is. Mindenesetre érdemes lesz nyomon követni a DigiSport által közvetített pontvadászatot, valószínűleg az egész világon ezt fogják tenni a sportágat kedvelők.

A bajnoki címvédő Jászfényszaru Goldwin Plusshoz három portugál világbajnok érkezett: Rui Coimbra, Nuno Belchior és André Lourenco. Velük kiegészülve a rekordbajnok a fő esélyes. Nagy dobásra készül a korábbi háromszoros bajnok BSC Aramis is, mely nem kisebb nevet igazolt, mint a 2018-ban a világ legjobbjának választott Llorenc Gomezt, mellé három spanyol válogatott érkezett, Antonio Mayor Hernández, Edu Suarez és Jose Manuel Arias Castillo. A vb-döntős olaszok A-sorából a torna gólkirálya, Gabriele Gori, valamint Dario Ramacciotti és Alessio Frainetti érkezik a Bodon Péter FC-hez. Az Újhartyán a tavalyi vb-ezüstcipősével, az olasz Emmanuele Zurlóval és a németek két ászával, David Hoevelerrel és Oliver Romriggal erősített, a Garvittaxnál két francia és két szlovák válogatott érkezését jelentették be.

A Bonyhád BFC TV-s meccsen a címvédő Goldwin ellen kezdi a bajnokságot szombaton 10 órakor. A völgységiekre igen nehéz feladat vár majd, hiszen a világsztárokkal megerősített ellenfelek ellen saját nevelésű fiatalokkal igyekeznek helyt állni. Már a final four elérése is óriási bravúrnak számítana, Bölcsföldi Zoltán viszont ezúttal is eltökélt.

„Egy Magyar Kupa bronzéremmel vágunk neki a bajnokságnak, amely hitet kell adnia fiatal csapatomnak. A világ legerősebb bajnokságában, világsztárok ellen játszhatunk, amely nagy kihívás elé állít minket, egyúttal lehetőség tehetséges fiataljaink számára. Sokat tanulhatnak, fejlődhetnek a legjobbak ellen, mely élménynek sem lesz utolsó. De természetesen nem fogjuk feladni, harcolni fogunk a final fourért. Szinte minden egyes siker bravúrnak fog számítani, a fiúknak élvezniük kell a játékot, felszabadultan játszani és fogunk mi meglepetéseket okozni ezúttal is” – így a csapatvezető.

„Remélem, hogy a bajnokságban is megálljuk a helyünket, és szép eredményeket érünk el, de az biztos, hogy sokkal nehezebb dolgunk lesz, mint volt a kupában, ahol nem játszottak légiósok. Bízom benne, hogy ettől függetlenül jól fogunk teljesíteni – ezt már Genczler Kornél, a bonyhádiak válogatott játékosa mondta lapunknak. – Az, hogy csak két hétvégés lesz a bajnokság, sok mindenen nem változtat. Korábban, amikor hosszabb volt a szezon, akkor minden csapattal kétszer játszottunk, most viszont mindenkivel csak egyszer, vagyis nem lesz javítási lehetőség, minden ellenfelünk ellen elsőre kell a legjobbat kihoznunk magunkból” – tette hozzá a Magyar Kupa gólkirálya.

A bonyhádiak mérkőzései a hétvégén

Szombaton: Bonyhád BFC–J. Goldwin Pluss 10 óra (DigiSport1), Bonyhád BFC–Újhartyán BSC 16.15. Vasárnap: Bonyhád BFC–Garvittax Zebegény 8.45, Bonyhád BFC–Energia SC Ava Pietra Gyöngyös 15 (DigiSport2).