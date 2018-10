Vissza akar vágni a Dombóvár

Van miért törlesztenie a Szedressel szemben a Dombóvárnak a megyei I. osztályú focibajnokság szombati meccsén.

Dombóvár FC (6.)–Szedresi SE (4.)

Október 6., szombat, kezdés: 15 óra

Huszonkét veretlenül megvívott találkozó után a Szedresi SE vette el a Dombóvár FC veretlenségét a 2017/2018-as szezonban. Lacza József együttese Dombóváron nyert 2–1-re, s mint később kiderült, ez a vereség a DFC bajnoki címébe került. Bár Kardos Ernő csapata a záró körben Tamásiban is kikapott (1–3), akkor sem lehetett volna bajnok, ha győz, mert a Tolna VFC már nem hibázott. A dombóváriak így csak a negyedik helyen zártak, s várták az esélyt, hogy revansot vehessenek a szedresieken. A nagy nap most jött el, szombaton megint a Szedres látogat a Szuhay Sportcentrumba.

A két csapat közül a Dombóvár van jobb formában, Androsics Andrásék az előző négy meccsükön veretlenek tudtak maradni, pedig idegenben játszottak a Dunaföldvárral (1–1) és a listavezető Tamásival (1–1) is. Otthon közben legyőzték 2–1-re a címvédő Tolnát, ami azt mutatja, hogy egyre jobban összeáll a nyári szünetben alapos fiatalításon áteső gárda. Az előző idényben öregnek és lassúnak titulált együttes nagyon felgyorsult, a tervezett kezdőben csupán Bán Csaba van túl a harmadik ikszen, miközben a védelemben két 18 és egy 19 éves fiatal játszik, a két szélen pedig egy 21 és egy 19 éves futballista felel az eredményes támadójátékért. A legkevesebb gólt így is ez a védelem kapta az egész mezőnyben, a csapat erejét mutatja, hogy a második legkevesebb rúgottal is ott tud lenni az élmezőnyben.

A Szedres elleni szombati találkozó egy kisebbfajta „avató” is lesz egyúttal.

– Tizenöt méterrel meghosszabbítottuk a betonos főlelátót, amelyre száznegyven műanyag széket szereltünk fel – mondta lapunknak Szabó Loránd polgármester, aki egyúttal a dombóvári futballklub elnöke is. – A Magyar Labdarúgó-szövetségnél pályáztunk a székekre, amelyek értéke másfél millió forint. A szurkolók ezúttal vehetik majd birtokba a lelátót, mostantól igazi focihangulat uralkodhat a sporttelepen. Jövőre pedig szeretnénk befedni, hogy még otthonosabban érezzék magukat a drukkereink” – tette hozzá a városvezető.

Nemcsak a lelátó szépült meg, hanem a játékoskijáró is, s ezzel még nem érnek véget a munkálatok, a polgármester elmondása szerint hónapról hónapra igyekeznek tovább szépíteni a sporttelepet.

A dombóvári futballcsapathoz, a dombóvári futballhoz kapcsolódó hír az is, hogy szombaton az elnökség kezdeményezésére szervezett szurkolói klub alakul, amely a jövőben rendszeresen híreket, információkat kap a focicsapat mindennapjaival kapcsolatban. A mérkőzésekre a belépés továbbra is ingyenes!

Tamási 2009 FC (1.)–Kakasd SE (5.)

Október 6., szombat, kezdés: 15 óra

Valami elindult Tamásiban, valami olyan, ami akár nagyon szép éremmel is kecsegtethet a szezon végén. Jammeh Haruna irányításával egyre meggyőzőbb a Tamási, amely előző három bajnokiját kivétel nélkül megnyerte. A Bátaszéket (4–0) és a Tolnát (2–1) idegenben, a Dunaföldvárt (2–1) hazai pályán győzte le. A Kakasd a kezdeti lendület után megtorpanni látszik, ám annál sokkal jobb csapat, mint, hogy úgy járjon, mint tavaly, amikor 12–2-re kapott ki a tamási vendégeként.

Bonyhád VLC (2.)–Tevel Medosz SE (9.)

Október 6., szombat, kezdés: 15 óra

Utolsó három bajnoki meccsén 18 gólt lőtt a Bonyhád, a völgységiek formája nem ígér sok jót a több kulcsemberről ilyen-olyan okok miatt lemondani kénytelen Tevelnek sem. Legutóbb a Dunaföldvár FC-vel játszottak saját közönségük előtt Köllő Roland tanítványai, akik akkor meg sem álltak féltucatig (6–0). Az előző szezonban hasonló felállásban 4–0-ra győzött a BVLC.

Tolna VFC (3.)–Bátaszék SE (10.)

Október 6., szombat, kezdés: 15 óra

Két vereség után egy földvári győzelemmel (4–1) javított a Tolna, amely az előző idényben oda-vissza verte a Bátaszéket. Hazai pályán 3–0-ra, idegenben 5–1-re, s most is a meccs favoritja. A bátaszékiek nem tudtak profitálni az Újpest elleni kupameccs jó játékából, otthon 4–0-ra kaptak ki az éllovas Tamásitól, ráadásul komoly sérüléshullám is sújtja őket, ami egyáltalán nem ígér jókat szombatra.

Majosi SE (7.)–Kölesdi SE (11.)

Október 7., vasárnap, kezdés: 15 óra

A Majosi SE felemásan jött ki a szezon eleji rangadóiból (két döntetlen, két vereség), ám mostanság egyre inkább magára talál Tihanyvári László csapata. A Kölesd a mezőny egyetlen gárdája, amelyik még nem ünnepelhetett győzelmet, nagy meglepetés lenne, ha ezúttal sikerülne megtörniük a rossz szériát. Tavaly 4–2-re nyert hasonló felállásban a Majos, ám az a Kölesd teljesen más csapat volt, azóta fél tucat kulcsember távozott, s őket nem könnyű egyik napról a másikra pótolni.

A Dunaföldvár FC a hétvégén szabadnapos lesz.

Megyei I. osztály, az állás 1. Tamási 7 4 3 0 17–7 15

2. Bonyhád 6 4 2 0 23–8 14

3. Tolna 7 4 1 2 15–9 13

4. Szedres 6 3 1 2 12–10 10

5. Kakasd 6 3 0 3 10–14 9

6. Dombóvár 6 2 3 1 9–6 9

7. Majos 8 2 3 3 11–13 9

8. Dunaföldvár 8 2 3 3 9–14 9

9. Tevel 7 2 1 4 14–15 7

10. Bátaszék 6 2 0 4 14–22 6

11. Kölesd 7 0 1 6 6–22 1