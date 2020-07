Visszalép a Szedresi SE a megyei I. osztálytól!

Visszalép a megyei I. osztályú focibajnokságtól a Szedresi SE. Az elnök, dr. Farkas József, a klub közösségi oldalán tett közzé egy közleményt, amelyben részletezi az okokat. Mint írja, az önkormányzat – amely eddig a legnagyobb támogató volt – nem tudja biztosítani a szükséges anyagiakat, ráadásul a felnőtt csapatot több játékos is elhagyta, s a megcsappant létszámmal nem tudják vállalni a megyei I. osztályú megméretést. A szedresi futball fénykorát élte az utóbbi években, hiszen a „kirakatcsapat” egymás után kétszer is bronzérmes helyen végzett a megyei elitben, ahová a 2008/2009-es idény végén jutott fel, 24 évvel az 1975-ös kiesést követően. A jövőt illetően az elnök azt írja, hogy a tervek szerint a megyei III. osztályban indulnak a 2020/2021-es idényben – mert a csapatot szeretnék életben tartani…

A közleményt teljes egészében közöljük:

„Kedves Szurkolók!

Sajnálatos kötelességemnek kell eleget tennem, amikor a következőkről tájékoztatlak Benneteket.

Csapatunk vezetősége az edzőkkel, csapatkapitányunkkal és néhány meghatározó játékossal karöltve a tegnapi napon úgy döntött, hogy sajnos jelen körülmények között nem tudjuk vállalni a megyei első osztályú szereplést.

Egy korszak, csapatunk újkori megye I- es korszaka – és nagyon bízunk benne, hogy csak az – tehát sajnos véget ért.

Az elmúlt egy hétben, öt kezdő játékosunk elhagyta csapatunkat. Varga Tomi bölcskei lévén érthető módon visszatért az ismét a megyei I osztályba nevező Bölcskéhez. Szintén ide távozott Tolnai Róbert és Benizs Béla is. Erdélyi Péter Buzás Attila hívásának nem tudott ellenállni és a szintén megye egyben induló Gerjenbe igazolt. Rácz Zsolt munkája miatt nem tudott nálunk edzésekre járni, ezért az eggyel alacsonyabb osztályban szereplő Dunakömlődhöz szerződött.

Sajnos ezekkel az új csapatokkal sem anyagilag, sem célkitűzésekben nem tudjuk felvenni a versenyt, így a volt játékosaink döntése fájdalmas, de érthető.

Miután szinte mindig létszám problémával küszködtünk, hiába igazoltuk le Tolnáról Kovács Eriket, Tengelicről Simon Balázst, Csicsó Eriket, Kölesdről Pilis Patrikot és “ rehabilitáltunk “ Nagy Gábor Nagyit a szaldónk nem javult. Arra is tekintettel kellett lennünk, hogy nagy harcosaink – Bíró Adrián, Rikkers Péter, Szabó Szabolcs – már nem a fiatal játékosok kategóriájába tartoznak, Kiss Balázs pedig folyamatos sérülésekkel küzd, rájuk tenni az első osztályú szereplés terhét méltánytalan lenne velük szemben annak ellenére, hogy hozzáállásuk most is mint mindig, példamutató. E körben meg kell még említenem azt is, hogy a létszám kérdés javítására az ifi csapatból való feltöltéssel sem látunk reális esélyt, sajnos. Ehhez járul hozzá az a korántsem elhanyagolható tény, hogy az Önkormányzat anyagi helyzete – Kovács János polgármester úr tájékoztatása alapján – nem túl rózsás, ezért a csapat költségvetésnek jelentős részét kitevő támogatást biztosítani – jelenleg legalább is – nem tudják. Vagyis üres a kassza.

Ilyen indokok mellett, érzelmeinkkel küszködve hoztuk meg fájdalmas, de el nem kerülhető döntésünket.



Mik a további tervek?

Szeretnénk a megye III- ban elindulni és fenntartani az U7, U9, U11 és U13 csapatainkat. Ezen dolgozunk. Az, hogy megvalósulhat – e, még kérdéses. Attól függ, hogy lesz- e a megmaradó felnőtt játékosokból és a volt ifi csapat tagjaiból legalább 17-18 olyan játékos aki akar focizni a megye III- ban. Mert ha nem, akkor itt és most nem csak a megye I- nek, hanem a FOCINAK van vége – ismét- Szedresben. Bízunk benne, hogy nem így lesz, hat vállalkozóról már biztosan tudok.

Kedves Szurkolóink! Kérem, kérjük megértéseteket és támogatásotokat!

Hajrá Szedres!”

dr. Farkas József elnök