Visszalépni nem szabad, csak feljebb minden téren

Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) elnöke Bonyhádra látogatott, ahol megbeszélést folytatott Filóné Ferencz Ibolya polgármester asszonnyal, majd közösen megtekintették a városi sportpályát, mely a felújításnak köszönhetően szinte minden atlétikai versenyszámot ki tud szolgálni megfelelő felületekkel.

– A Bonyhádon folyó atlétikai munkával eddig is elégedettek lehettünk, hiszen a sportág hazai színterén az AC Bonyhád meghatározó, főleg utánpótlás-nevelő egyesületként – nyilatkozta Gyulai Miklós. – Azzal, hogy a sportolási terület most bővült egy újabb komoly létesítménnyel, a feladat is adott: visszalépni nem szabad, csak feljebb – létszámban és versenyrendezésben egyaránt. Szövetségünk az eredményes és aktívan dolgozó tagszervezeteit mindig is támogatta, s amíg az általam vezetett elnökség dönt erről, támogatni is fogja. Bonyhád eddig is megkapta mindazt, ami megillette a kritériumrendszerek alapján, és a továbbiakban is segíteni fogjuk a fejlődésüket.

Az Atlétikai Club Bonyhád – az Atlétikai Centrumnak és az ugrópályának köszönhetően – eddig az országos szintű erőpróbák tekintetében ugró-ligaversenyt rendezhetett. Az új városi pálya paraméterei azonban nem teszik lehetővé, hogy magyar bajnokságot rendezhessen a szövetség a Völgység fővárosában.

– Vannak nemzetközi szabályzók, így magyar bajnokságot a felület miatt nem fogunk tudni idehozni. A ligaversenyek területén azonban szélesedhet a paletta, most már futószámokat is meg lehet majd rendezni Bonyhádon. Azt gondolom, hogy a diákolimpiai versenyekkel is lehet bővíteni a programot, e tekintetben a Diáksport Szövetség dönt, de mi támogatni fogjuk ezt – tette hozzá a MASZ elnöke. – Ráadásul Bonyhád azon kevés városok közé tartozik, ahol van fedett létesítmény, most pedig már van egy 400-as futókör is és egyéb atlétikai felületek. Emellett megfelelő ellátást, szállást, kiszolgálást tudnak biztosítani, mindezek tekintetében még inkább lehet gondolkodni az edzőtáborokban, amit akár nemzetközi szintre is ki lehet terjeszteni. Ehhez elsősorban helyi döntésre van szükség, mi pedig támogatni tudjuk az ez irányú törekvéseket.

Gyulai Miklós szerint az olimpia elhalasztása és a járványhelyzet nem okozott hatalmas problémát a magyar atlétáknak, a szinteket nem kellett teljesíteni, így viszonylag nyugodtan versenyezhettek a sportolók.

– Azt gondolom, nem képzett gátat a felkészülésben, bár ezt a felkészítő edzők nálam jobban látják. A szabadtéri versenyszezont le tudtuk itthon bonyolítani, bár kicsit sűrített volt. Ez azért próba elé állította a magyar atlétákat, de azt gondolom, nem kellett nagyon stresszelniük. Mivel nem voltak világversenyek, ez a szinteket teljesítő nyomást levette a sportolókról. Kicsit „kényelmesebbre” lehetett venni a figurát, és komfortzónán belül szépen megcsinálni az évet. Szerintem ez jól sikerült, minden korosztályban születtek kiugró eredmények, voltak felfedezett versenyzők, és nem voltak sérülések. Akik pedig már korábban is ott voltak a világ úgynevezett élvonalában (pl. Kozák Luca és Halász Bence), tették a dolgukat, és ebben az évben is bizonyítottak. Úgyhogy azt gondolom, bizakodva tekinthetünk a következő évek elé.

Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád város polgármestere nagy örömmel fogadta Gyulai Miklós elnök úr látogatását, és büszkén mutatta meg az újonnan elkészült sportlétesítményt.

– A felújítási munkálatok tervezésének első percétől egyeztettünk az Atlétikai Club edzőivel, az egyesület igényei és a rendelkezésre álló források alapján készültek a tervek. Alapvető szándék volt, hogy a futball mellett az atlétikának is adjon lehetőséget a megújult pálya. Hiszen van múltja, van jelene, és reméljük, lesz sikeres jövője is a bonyhádi atlétikának, amihez hozzájárulhat a létesítmény. A mai megbeszélésen azokat a területeket tekintettük át Gyulai elnök úrral, amiben közösen tudunk gondolkodni, akár az anyagi támogatást illetően, akár a felszereltség terén. A tavaszra tervezett pályaavatóra pedig ismét várjuk az elnök urat, akár a 4×100-as váltó egyik tagjaként. Hozzáteszem, az atléták már birtokba vették a pályát, az amatőr futók is jönnek napi szinten – mondta örömmel a polgármester asszony.

Borítóképen: Köllő Roland intézményvezető (balról), Filóné Ferencz Ibolya polgármester, Scheidler Géza (AC Bonyhád vezetőedzője), Gyulai Miklós MASZ-elnök és Csábrák János (AC Bonyhád edzője)