Visszavághat a Bonyhád

Az első teljes fordulóval megkezdődik a tavaszi szezon a megyei I. osztályú focibajnokságban. A rang­adón a Bonyhád VLC a Bölcskei SE-t fogadja – a visszavágás reményében.

Emlékezetes mérkőzésen verte meg 4–3-ra ősszel az újonc Bölcske a Bonyhádot. Barics Péter gárdája félórányi játék után már 3–0-ra vezetett, a bonyhádiak a végén csak szépíteni tudtak az eredményen. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, a völgységiek egy ideig Máté Róbert irányításával játszottak, majd a szezon végén érkezett Dienes Pál. A rutinos szakember igazából még csak „néző” volt az ősz utolsó meccsén, gerjeniek elleni, 3–2-re elveszített bajnokin, de a teljes felkészülést már vele csinálta végig a csapat. A rajton biztosan, 2–0-ra verték a Dombóvárt, bár a helyzetkihasználáson javítaniuk kell.

Télen visszatért a csapathoz Genczler Kornél, vele mindenképpen jóval acélosabb lesz a BVLC. Hiányzói is lesznek a gárdának, mert Szőts Attila, Völgyi Péter és a szintén télen szerződtetett Márkvárt Patrik egyaránt műtét előtt áll.

A bölcskeiek a télen újabb kulcsembert veszítettek el, az ősszel súlyosan megsérült Bezerédi Ádám után Blatt Pál is keresztszalag-szakadást szenvedett, ő nagyon fog hiányozni, nemcsak kimagasló védőjátéka, de remek góljait is nélkülözni kell. Parádi Erik személyében sikerült egy kiváló „helyettest” igazolniuk, de neki még idő kell, amíg beépíti a csapatba Barics Péter. A fiatal edzőnek igazából jó kis keret áll a rendelkezésére, de egy újabb sérülés már nem férne bele…

„Jó érzéssel fogadtak a játékosok, amikor először beléptem az öltözőbe, s nagyon gyorsan egy hullámhosszra is kerültünk – mondta a kezdetekről Dienes Pál, a bonyhádiak edzője. – Egyáltalán nem éreztem, hogy egy gödörben lévő társaság lenne a bonyhádi, az más kérdés, hogy ősszel nem jöttek az eredmények. Mindenki vevő volt a munkára a téli felkészülési időszakban, amit szerettünk volna megcsinálni, azt elvégeztük, de azt gondolom, hogy ezt tükrözik a lejátszott edzőmeccsek eredményei is. Elégedett vagyok, bár néhány kulcsemberünk hiányozni fog műtét miatt. Ez ugyanakkor lehetőséget is teremt olyan fiatalok számára, mint Kaufmann Bence, Guzorán Péter, Sásdi Bence vagy Sásdi András, hogy felzárkózzanak a többiekhez, és helyet követeljenek maguknak a csapatban. A dombóváriak azzal a céllal érkeztek, hogy minél kevesebb góllal megússzák, frissek, agresszívek voltak, talán olykor keményebbek is, mint lehetne, de a legfontosabb, hogy nyertünk. A bölcskeiek edzője, Barics Péter a játékosom volt, de a játékosokat nem nagyon ismerem. Hazai pályán az első perctől kezdve támadólag fogunk fellépni, szeretnénk minél előbb eldönteni a három pont sorsát” – zárta Dienes Pál.

„A felkészülésünk felemásra sikeredett, egyrészt a körülmények, másrészt a sérülések miatt – mondta Barics Péter. – Nem is tudtuk befejezni azt a munkát, amit elterveztünk, de ennek ellenére nem vagyok elégedetlen, mert nem állunk rosszul. A kakasdiak elleni elmaradt meccsen megérdemelt győzelmet arattunk, egyáltalán nem forgott veszélyben a sikerünk, végig azt a játékot tudtuk játszani, amit elterveztünk. Sajnos kulcsembereket veszítettünk, ráadásul Horváth Máté játéka is kérdéses, ő a nyitómeccsen kapott egy medvepuszit. A bonyhádi találkozó igazi erőfelmérő lesz számunkra, Dienes Pál az edzőm is volt, az érkezése jót tett nekik, új impulzusokat kapott tőle a csapat, ráadásul kiváló körülmények között készülhetnek, dolgozhatnak. A keretük tele van remek futballistákkal, de igazából nem is az ő játékukkal szeretnék foglalkozni, sokkal jobban érdekel az, hogy az én csapatom mire képes. A pontszerzésben reménykedem. Amikor belevágtunk újoncként a megye egyes kalandba, nem voltak céljaink, az építkezésre szántuk ezt az évet. Látva az eddigieket, az első négyben azért szeretnénk ott lenni. A játékosoknak vannak egyéni céljaik, nyilván minél jobban szeretnének szerepelni” – zárta Barics Péter.

A 13. forduló további programja, szombat: Bátaszék SE–Dombóvár FC 14 óra. Vezeti: Pekoli Dániel (Tinnyei Zsolt, Verbászi Patrik). Az őszi mérkőzésen: Dombóvár FC–Bátaszék SE 0–6.

Vasárnap: Kakasd SE–Tevel Medosz SE 14 óra. Vezeti: Kiss Gergely (Mihálovics Lajos, Debreceni Kata). Az őszi mérkőzésen: Tevel Medosz SE–Kakasd SE 6–1.

Dunaföldvár FC–Gerjeni SK 14 óra. Vezeti: Álló Tibor (Tinnyei Zsolt, Kapéter Jordána). Az őszi mérkőzésen: Gerjeni SK–Dunaföldvár FC 4–1.

A Tamási 2009 FC együttese szabadnapos lesz.

Megyei I. osztály, az állás