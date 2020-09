Vojkovics István góljai adták a különbséget

Hazai pályán szerezte meg első győzelmét az idei NB II-es férfibajnokságban a Hőgyészi SC, míg a Holler UFC Mecseknádasdon hagyta veretlenségét.

Férfi NB II, Dél-nyugat, 2. forduló

Hőgyészi SC–Kiskőrösi KS 40–26 (15–14). Tamási, 55 néző. V.: Ágnecz, Sipos O. Hőgyész: Hudra – Teimel M., Nyitrai 2, IGALI 6, Vojkovics Gy. 3, Szabó T. 5, VOJKOVICS I. 14. Csere: Héger, KECSKÉS 6, Gadányi 1, Vald 1, Bajkó, Horváth D., Sipos M. 1, Lőrinc 1 (1), Kovács F. Edző: Bán Tamás.

Hétméteresek: 1/1, illetve 4/4.

Kiállítások: 10, ill. 10 perc.

Az első félidőben támadásban pontatlanok, védekezésben balszerencsések is voltak a hazaiak, viszont fordulás után jobb koncentrációval és fizikai állapottal felőrölték ellenfelüket. Gyors indításból és üreskapus-helyzetekből többször is betalált a Hőgyész, így végül biztos győzelemmel mutatkozott be saját közönsége előtt. Ifi: 30–25.

Bán Tamás: – Kezdeti nehézségek után megérdemelt győzelmet arattunk.

Expressz Zálog Mecseknádasd–Holler UFC 26–20 (11–11). Mecseknádasd, 80 néző. V.: Bán-Farkas, Miksó. Holler: SELYMES – Gergely B. 3 (3), Bérces 9, Nagy M. 1, Lendvay 2, Domak 1, Zuder. Csere: Bősz, Vonya 1, Rehák, Takács Á. 1, Nyers 1, Reiner, Vajai 1, Tóth Á. Edző: Törő Szabolcs.

Hétméteresek: 8/8, ill. 3/3.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Huszonöt percig kézben tartotta a mérkőzést a dunaföldvári csapat, azt követően viszont rövidzárlatnak nem mondható, teljes össze­esés történt. Ami az első fél­idő nagy részében működött, abból a szünet után sem védekezésben, sem pedig támadásban egyáltalán nem mutatkozott meg.

Törő Szabolcs: – A csapat egy része beletette azt a mérkőzésbe, amit kellett és elvárható volt, a másik fele viszont nem. Ez így nem fog működni, főleg nem egy rangadón.

Szombaton a hőgyésziek Kalocsára látogatnak, a Holler UFC a kiskunhalasiakat látja vendégül. Mindkét találkozó 18 órakor kezdődik.