Völgységi derbivel zárul az idény

Az utolsó fordulót rendezik szombaton a megyei I. osztályú focibajnokság 2018/2019-es szezonjában. Zárásként jön a legjobban várt meccs, a Völgységi el Clásico.

Június 1., szombat, 17 óra

Bonyhád VLC–Majosi SE

Más lenne a helyzet, ha lenne tét, ha a Bonyhádnak ezen múlna az aranyérme, de így is érdemes lesz kilátogatni a várva várt derbire. Ha másért nem, azért mindenképpen, mert ez az a meccs, amelynek tét nélkül is van tétje, a becsület, a presztízs, a szezon szép befejezése. A bonyhádiak összevetésben jobbak, az idei szezonban mindkét meccset megnyerték, s a tabellára tekintve ők a favoritok. Ám a Majosi SE-nek sincs veszítenivalója, hiszen az ötödik helynél sem előrébb, sem hátrébb nem kerülhetnek. Ilyenkor szokott egy látványos, gólgazdag meccs kikerekedni belőle. Az egyetlen titulus, amit a majosiak az idei szezonban elhódíthatnak, az a gólkirályi cím: jelenleg Lizák Péter a tamási Jammeh Harunával holtversenyben áll az élen 27-27 találattal, ha eggyel többet lő, mint a gambiai, akkor elhódíthatja a legjobb mesterlövész címét.

Győzelemmel akarnak búcsúzni a szezontól

„Pozitívum, hogy az előző hétvégén megnyertük a bajnoki címet, így leesett a teher a játékosok válláról – mondta Köllő Roland, a bonyhádiak edzője. – Ettől függetlenül úgy fogunk pályára lépni, mintha ezen a meccsen múlna a bajnoki címünk, s ez akkor is így lenne, ha nem a majosiak lennének az ellenfeleink. Így azonban más a helyzet, hogy a legnagyobb riválisunk elleni derbivel zárjuk a szezont. Meg lehet ünnepelni a bajnoki aranyat egy döntetlen és egy vereség után is, de talán nem kell mondanom, hogy mennyire más szájízzel vehetnénk át a kupát egy derbigyőzelem után. Motivált a csapat, igazi versenyhelyzet van, a kisebb húzódást szenvedő Pfaff Ferenc és a régóta maródi Varga Ákos kivételével mindenki egészséges, felszabadult futballt és győzelmet remélek. A játékosokon érzem, hogy nagyon várják a mérkőzést, mindenki oda akarja tenni magát, hogy szépen tudjunk búcsúzni a szezontól és győzelemmel tudjuk megköszönni a drukkereinknek azt, hogy az egész szezonban mögöttünk álltak. Tiszteljük a majosiakat, ha nyernek, gratulálni fogunk nekik, de mint mondtam, nem erre, hanem győzelemre készülünk” – zárta.

Amelyik több energiát mozgósít, az fog nyerni

„A csalódás éve volt számunkra az idei – fogalmazott Tihanyvári László, a majosiak edzője. – Amikor elindult a szezon, abban reménykedtünk, hogy ott lehetünk a dobogón, de akkor még nem tudtuk, hogy ilyen erősek lesznek a riválisaink. Az igazolásaink nem úgy sikerültek, ahogy szerettük volna, ráadásul rosszul is indultunk, hat meccsből két pontot szereztünk. A rangadóinkból sem jöttünk ki jól, pedig ezek a meccsek már nem hat, hanem a három kör miatt kilencpontosak. A példátlan sérüléshullám is sújtott bennünket, kiszámoltam: átlagosan valamennyi kulcsemberünk öt-hat meccset hagyott ki, így pedig nem könnyű. Kíváncsi lennék, ha az élcsapatoknál is ennyien kidőlnének, mire jutottak volna… Az ötödik helyről már nem tudunk elmozdulni, s mindent figyelembe véve azt kell mondanom, hogy ez a realitás. Jön az el Clásico, reméltem, hogy lesz tétje, de így is nagyon készülünk. Egy kicsit jobb szájízzel zárnánk a szezont, ha megnyernénk a rangadót. Mindkét csapat felszabadultan léphet pályára, igazi presztízsharc várható, amelyik gárda jobban tudja mozgósítani az utolsó energiáit, az fog nyerni. Az egész szezonban két olyan meccsünk volt, amelyiken ugyanabban az összeállításban tudtunk pályára lépni, most viszont Hegedűs Péter kivételével mindenkire számíthatok” – fejezte be a tréner.

Egymás ellen: Bonyhád–Majos 4–0, Majos–Bonyhád 0–1. Esélyek: 60%, ill. 40%

Tolna VFC (2.)–Szedresi SE (7.)

Egymás ellen: Tolna–Szedres 6–1, Szedres–Tolna 2–3. Esélyek: 70%, ill. 30%

Tevel Medosz SE (8.)–Tamási 2009 FC (3.)

Egymás ellen: Tevel–Tamási 0–2, Tamási–Tevel 0–0. Esélyek: 40%, ill. 60%

Dombóvár FC (4.)–Kölesdi SE (11.)

Egymás ellen: Dombóvár–Kölesd 2–0, Kölesd–Dombóvár 0–4. Esélyek: 80%, ill. 20%

Dunaföldvár FC (6.)–Kakasd SE (10.)

Egymás ellen: Dunaföldvár–Kakasd 7–4, Kakasd–Dunaföldvár 1–5. Esélyek: 60%, ill. 40%

A Bátaszék SE együttese szabadnapos lesz.

A góllövőlistán, 27 gólos: Jammeh Haruna (Tamási), Lizák Péter (Majos), 22 gólos: Farsang Patrik (Dunaföldvár), 19 gólos: Pap Roland (Bonyhád), 17 gólos: Horváth Árpád (Dombóvár), Keczeli Krisztián (Dombóvár), Udvardi Dániel (Bonyhád).