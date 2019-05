Völgységi riválisok rangadóját rendezik Tevelen

Élesedik a küzdelem a megyei I. osztályban, már csak négy forduló van vissza az idei szezonból, nem lehet hibázni. Az élcsapatok mindegyike idegenben játszik, de valamennyien esélyesebbek vendéglátóiknál. A legjobb formában lévő csapatok meccsét a Tevel és a Majos vívja.

Tevel Medosz SE–Majosi SE

Május 12., vasárnap, kezdés: 17 óra

Ősszel és télen sem tudtak dönteni a felek, Tevelen és Majoson is döntetlent hozott a két völgységi rivális rangadója. Nagy kérdés, hogy a harmadik évszak, a tavasz hoz-e változást? Ha azt vesszük, hogy ebben a párosításban meccsel a két legjobb formában lévő együttes, akkor minden benne lehet a pakliban. Az is, hogy egyikük négy sikerre lép, de az is, hogy harmadszor is döntetlent hoz az összecsapás. A szeptemberi meccsen gyors gólváltást követően nem született újabb találat, így alakult ki az 1–1-es végeredmény, a februárin pedig majosi vezetés után fordított a Tevel, aztán a hazaiak egyenlítettek. Az, hogy melyik csapatnak volt több helyzete, hogy melyik volt fölényben, utólag már nem számít. A majosiaknak az ötödik helyük megtartásához, a tevelieknek pedig a hetedik hely megszerzéséhez kellene a győzelem.

„Az utóbbi négy mérkőzésünkből hármat megnyertünk, és egyszer döntetlent értünk el, ami úgy gondolom kimagasló eredmény ebben a kiélezett bajnokságban. A bajnokság első felét sajnálom. A sok hiányzó miatt csak megszorongatni tudtuk a ,,nagyokat”, illetve Tamási ellen egy bravúrpontra futotta az erőnkből. Most, hogy kiegészült a keretünk, bizonyítjuk, hogy ezzel a Tevellel számolni kell. A múlttal nem foglalkozunk, csak előre tekintünk, tiszteljük a Majost, de szeretnénk otthon tartani a három pontot, s folytatni akarjuk a jó sorozatunkat” – tekintett előre a szomszédvári rangadóra Máté Roland, a teveliek játékos-edzője.

„Tiszteletet érdemelnek a teveliek azért, amit tavasszal elértek, kevesebb meccsből közel kétszer annyi pontot gyűjtöttek már, mint egész ősszel. Az utolsó négy fordulót tekintve holtversenyben övék a legjobb mérleg. Mi az utóbbi meccseken kezdtünk magunkra találni, sajnos ugyanúgy elszúrtuk a tavasz elejét, ahogy az őszt is. Kevesen vagyunk, sok a hiányzónk, a sérültünk, az eltiltottunk, így nehéz kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani. Gere Oszkár és Hegedűs Péter sérült, Nagy Norbert külföldön van, de a célunk így is az, hogy megszerezzük a három pontot” – mondta Tihanyvári László, a majosiak szakvezetője.

Egymás ellen: Tevel–Majos 1–1, Majos–Tevel 2–2. Esélyek: 50%, illetve 50%

Bátaszék SE–Tamási 2009 FC

Május 11., szombat, 17 óra

A bátaszékiek három vereséggel a hátuk mögött várják a Tamásit, amely a játékoskeretek közti különbséget tekintve favoritnak számít, ám a látogatók sincseken túl jó formában, hiszen előző négy bajnokijukból csak egyet nyertek.

Egymás ellen: Bátaszék–Tamási 0–4, Tamási–Bátaszék 7–0. Esélyek: 40%, illetve 60%

Szedresi SE–Bonyhád Völgység LC

Május 12., vasárnap, 17 óra

Két meccsen 15 gólt kapott a Bonyhádtól a Szedres, s most sem számíthat sok jóra, hiszen a völgységiek előző három meccsüket megnyerték, s legutóbb nyolcig meg sem álltak a Kakasd ellen. A szedresiek vereségeiket mindig győzelemmel feledtették, de most nagy meglepetést jelentene, ha folytatódna a sorminta.

Egymás ellen: Szedres–Bonyhád 1–4, Bonyhád–Szedres 11–1. Esélyek: 30, illetve 70%

Kakasd SE–Dombóvár FC

Május 12., vasárnap, 7 óra

Össze sem lehet hasonlítani a két csapat formáját: a kakasdiak előző öt meccsükből csak egyet tudtak megnyerni, ezzel szemben a dombóváriak csak egyet nem tudtak megnyerni (a Tolnával 1–1-es döntetlent játszottak). Mégsem lehet biztos DFC-sikerre számítani, mert azt például ki gondolta volna, hogy Dombóváron 4–1-re nyer a Kakasd… A józan ész mégis azt diktálja, hogy a dombóváriak örülnek majd a lefújást követően.

Egymás ellen: Kakasd–Dombóvár 1–4, Dombóvár–Kakasd 1–4. Esélyek: 40%, illetve 60%

Dunaföldvár FC–Tolna VFC

Május 12., vasárnap, 17 óra

A címvédő tolnaiak oda-vissza verték a földváriakat, s ha újfent aranyat akarnak, akkor nem fér bele, hogy pontot veszítsenek, s arra sem lehetnek tekintettel, hogy korábbi edzőjük, Hagymási Zoltán ül a hazaiak kispadján. Az első négy közül hárommal játszott az előző fordulókban a DFC, három vereség a mérleg. Most jön a negyedik élcsapat…

Egymás ellen: Dunaföldvár–Tolna 1–4, Tolna–Dunaföldvár 2–0. Esélyek: 40%, illetve 60%