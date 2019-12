Windecker József sajnálja, hogy most fejeződött be az őszi idény

Windecker József örül, hogy a Mezőkövesd ellen ismét eredményes tudott lenni, de sajnálja, hogy akkor lett vége az őszi szezonnak, amikor csapata jó formába lendült.

Bejátszotta magát Osztermájer Gábor irányítása alatt a kezdőbe, s az ő góljával sikerült csapatának másodszor is legyőznie a szezon során a Mezőkövesdet.

– Láttam, hogy a kapus és a védő is hezitál, odarohantam, talán kicsit a testem is használtam, de ennyinek még bele kell férnie. Nagyon boldoggá tesz az is, hogy ismét eredményes tudtam lenni, pláne egy ilyen fontos mérkőzésen – mondta Windecker József, akinek szezonbeli második találata is három pontot ért. Ezelőtt a Kaposvár elleni szintén hazai bajnokin volt eredményes (2-1). – Nehéz is mit mondani egy ilyen meccs után, ahol egytől egyig mindenki ennyire küzdött a másikért és a csapatért. Persze, volt helyzete a Mezőkövesdnek, de nekünk is. Megérdemeltük ezt a győzelmet, hiszen látszott, hogy az egész csapat „meghal” a pályán – jegyezte meg a 27 éves középpályás.

Az Újpesttől másfél évvel ezelőtt érkezett Windecker a box to box szerepkörben (a két tizenhatos között güriző játékosra mondják) találta meg igazán számításait. Az MLSZ Adatbank szerint a Mezőkövesd ellen három elkövetett és három elszenvedett szabálytalansággal, valamint a legmagasabb InStat-index-szel zárta a mérkőzést.

– Ebből a mérkőzésből is meríthetünk, csak azt sajnálom, hogy éppen most van vége az őszi idénynek. Elkaptuk ugyan a fonalat, de látjuk azt is, miben kell fejlődnünk a pihenő alatt. Most fújunk egy kicsit, aztán innen szeretnénk folytatni a jövő év elején – fogalmazott a klub honlapján Windecker József.

A paksiak a tizedik helyen telelnek, a január 25-én kezdődő tavaszi szezont az őszi bajnok Ferencváros vendégeként kezdik meg.