Windecker korai gólja három pontot ért

Windecker József korai góljával 1–0-ra legyőzte a Paksi FC a Mezőkövesd Zsóry FC-t, ezzel sikerrel zárta az OTP Bank Liga őszi szezonját.

Az előző fordulóban nagy meglepetésre, de a játék képe alapján nem érdemtelenül 2-0-ra győzött a Paksi FC a bajnoki címre hajtó MOL Fehérvár FC otthonában. Osztermájer Gábor, az atomvárosiak vezetőedzője a „győztes csapaton ne változtass” elvét vallotta, csak kényszerűségből Hahn János került ki az akkori kezdőből, helyét a Székesfehérváron csereként gólt szerző Könyves Norbert vette át.

Az egyik nagy kérdése az volt a találkozónak, hogy a fehérvári játékát át tudja-e menteni a Paks, hiszen annak a sikernek akkor lett volna igazán komoly értéke, ha hazai pályán is nyerni, de legalábbis pontot tud szerezni a dobogón álló Mezőkövesd ellen. A másik, hogy – ahogy azt Osztermájer Gábor nyilatkozta – valóban csak egy győzelem kell ahhoz, hogy visszaszerezzék önbizalmukat a játékosok.

Úgy tűnik, igen. Védelmi hibát kihasználva Windecker József góljával gyorsan előnyhöz jutott a Paks, s főleg az első félidei játékára nem is lehetett panasz. A fordulás után könnyen megduplázhatták vagy triplázhatták volna előnyüket a hazaiak, de a második játékrészben már inkább a Mezőkövesd játszotta a szebb futballt. A helyzeteik is megvoltak ehhez a matyóföldiekhez, lesgólig el is jutottak, de érvényes találatig nem.

A paksiak a második helyezett után a harmadikat is legyőzték úgy, hogy gólt sem kaptak, így számukra rosszkor jön a január végéig tartó téli szünet.

OTP Bank Liga, 16. forduló

Paksi FC-Mezőkvesd Zsóry FC 1–0 (1-0). Paks. Vezette: Pintér Cs. (Szécsényi I., Becséri G.)

Paks: Rácz G. – Osváth, Lenzsér, Gévay, Kelemen D., Szabó J. – Windecker, Simon Á. (Papp K., 38.), Kecskés T. (Báló, 89.) – Könyves N. (Kulcsár D., 83.), Böde D. Megbízott edző: Osztermájer Gábor

Mezőkövesd: Szappanos – Eperjesi (Farkas D., 53.), Pillár, Neszterov, Silye – Bertus, Karnyicki – Pekár (Takács T., 70.), Cseri, Nagy D. – Zivzivadze. Vezetőedző: Kuttor Attila

Gólszerző: Windecker (11.)

Sárga lap: Osváth (37.), Könyves N. (77.), Lenzsér (78.), illetve Bertus (87.), Pillár (88.)