Zalaegerszegre látogat ma este az Atomerőmű SE

Gulyás Milán már ott lehet a pályán az Atomerőmű SE-ben ma este a zalaegerszegi bajnokin, a PVSK elleni hétvégi meccset kihagyó Lóránt Péter ellenben a továbbra is hiányozni fog.

Amióta „visszatért a karanténból”, mindhárom bajnokiját megnyerte az Atomerőmű SE NB I-es férficsapata. Dzunics Braniszlav gárdája a Jászberény (117–63) és a Szeged (71–66) után az előző hétvégén a PVSK-Veoliát (93–75) is legyőzte.

A baranyaiak ellen ráadásul meggyőzően is játszottak Kovács Ákosék, meg is kapták a dicséretet edzőjüktől a mérkőzés után. Külön ki kell emelni, hogy a fiatalok is kivették a részüket a sikerből.

Ma este, Zalaegerszegen is szükség lesz a jó teljesítményükre – talán annyival lesz könnyebb dolguk a piros-kékeknek, hogy már Gulyás Milán is ott lehet a pályán. A zalaiak teljesen más szerkezetben játszanak, ők inkább a magas posztokon dominálnak, miközben az ASE a játékosai gyorsaságában bízik.

Szabó Zsolt régi ismerős, korábban évekig játszott az ASE-ban, mellette két amerikaijuk (Tyreek Duren, Ja Barion Glenn) és két horvát (Ante Delas, Vuko Tonko) légiósuk van. A fiatal szabálynak eleget téve Bonifert Bendegúz szokott szerepet kapni az első fél­időben, a fordulás után viszont már csak a „felnőttek” vannak ott a parketten.

A zalaiak nem remekelnek idén, egy győzelmük és négy vereségük van, s csupán utolsó előttiek a tabellán. Saját csarnokukban eddig négy meccset játszottak, hármat elbuktak. Az Albától 97–79-re, a Falcótól 90–64-re, a Soprontól 93–78-ra kaptak ki, egyedül az oroszlányiakat tudták felülmúlni (93–91).

A hazai pályán hat meccsét kivétel nélkül megnyerő Atomerőmű SE idegenben háromszor játszott, egy győzelem és két vereség a mérleg. Sopronban 82–76-ra sikerült nyerni, Debrecenben viszont 97–83-ra, Körmenden pedig 88–76-ra maradtak alul Eilingsfeld Jánosék.

Tippmix Férfi NB I, a 4. fordulóból elhalasztott mérkőzés

Zalakerámia ZTE KK–Atomerőmű SE

Zalaegerszeg, városi sportcsarnok, szerda, 18 óra.

Vezeti: Cziffra Cs., Tőzsér D., Balogh Gy.

A találkozó zárt kapus, az internetes mindiGO televízión lehet követni.