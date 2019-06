Zrínyi várát is bevették a szekszárdi íjászok

A magyar hősökre emlékeztek a X. Zrínyi Portya alkalmával a szigetvári várban rendezett, nagyszabású történelmi íjászverseny megrendezésével a közelmúltban. Ez egyben a népszerű Baranya Íjásza-versenysorozat második állomása volt. A Szekszárdi Ippon Karate és Íjász Egyesület és az Alisca Nyilai ÍE is kivette a részét a sikerekből.

Az ipponosok ismét nagy erővel felvonuló csapata öt arany-, három ezüst- és három bronzérmet szerzett a nagy neveket felsorakoztató, már sokat bizonyított versenyzők között. Vezetőjük, Balogh László is már másodszor állhatott itt dobogóra, először kerek egy évtizede, a sorozat legelső versenyén – akkor pontegyenlőség miatt „szétlövéssel” dőlt el, ki legyen Zrínyi legjobb íjásza. A csapat most is beírta névjegyét a vár történelmébe. A versenyt megtisztelte a tízszeres magyar bajnok és világbajnok Szórádi Ernő is, már csak a nosztalgia kedvéért kerékpározott el Szigetvárra, hogy a régi versenytársakkal, barátokkal találkozhasson.

Az aliscások két érmes (Varga György második, Foray Máté Robin harmadik lett) hellyel zárta a viadalt, míg Mátyásné Varga Alexandra éppenhogy lecsúszva a dobogóról lett negyedik.

Szekszárdi Ippon, dobogósok. Aranyérem: Balogh László (szenior longbow és fúvócső), Vitéz Rotkay Zsuzsanna (szenior fúvócső), Babos Dávid (ifjúsági vadász reflex), Horváth Polett Eszter (mini lány fúvócső). Ezüstérem: Babos Dávid (fúvócső), Horváth Polett Eszter (tradicionális íjjal), Horváth Balázs Ákos (gyerek fúvócső), Hettich Balázs (gyerek tradicionális). Bronzérem: Horváth Balázs Ákos (tradicionális íj), Valkó Viktória (női tradicionális), Palkó Róbert (férfi fúvócső). Ötödik hely: Pap József (szenior tradicionális). Hettich Imre a középmezőnyben végzett.

Még három állomás van vissza az idei versenysorozatból, remélhetőleg ismét több szekszárdi, Tolna megyei állhat fel a baranyai bajnoki dobogóra.