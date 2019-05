Zsigmond Előd a X. Borvidék Félmaraton “abszolút királya”

A rajt előtti zivatar sem tántorította el a mindenre elszánt futókat – akik Zalától Szabolcs-Szatmár-Beregen át Csongrád megyéig bezárólag érkeztek “kocogni” –, hogy rajthoz álljanak az ország egyik legismertebb futóversenyén.

Az indulók 5,7; 11; 16; 22 és 30 kilométeren mérhették fel saját tudásukat. A leghosszabb távon a szekszárdi Zsigmond Előd ért elsőként célba, megfosztva Orsós Zoltánt attól, hogy sorozatban harmadszor is a dobogó legfelső fokára állhasson. A szintén szekszárdi futó így is második lett, harmadikként a bajai Veréb Dávid ért be.

A teljes eredménylista az információk szerint ma 20 óra után kerül fel a www.borvidekfelmaraton.hu oldalra.