Zsinórban a negyedik sikerének örülhetett a Dombóvár

Sorozatban a negyedik győzelmét aratta az NB II-es férfibajnokság Nyugati csoportjában szereplő Dombóvári Kosársuli KE. Szilágyi Tamás együttese remek ritmusban kezdett, és tulajdonképpen az első két negyedben el is döntötte a mosonmagyaróvári összecsapását.

A fordulás után lazult a fegyelem, kevésbé figyeltek oda a védekezésre a vendégek, így a sereghajtó faragni tudott a hátrányából, de a DKKE sikerét az ég világon semmi sem veszélyeztette.

„Nem szoktam kiemelni játékost, mert elsősorban a csapat összteljesítményét nézem, de most meg kell említenem Óliás Gergőt, aki tizennégy évesen három bajnokságban, az U16-osban és az U18-asban is játszik, s most csereként beszállva a felnőttek között is nagyon sokat tett a sikerért – értékelte a látottakat Szilágyi Tamás, a dombóváriak edzője, aki hozzátette azt is, hogy sok új dolgot tudtak gyakorolni, ami többé-kevésbé jól is sült el, de tovább kell dolgozniuk, hogy még tökéletesebben működjön minden.

Férfi NB II, Nyugati csoport, a 8. forduló: MOGAAC DSE–Dombóvári Kosársuli KE 69–86 (10–24, 19–26, 21–18, 19–18). Mosonmagyaróvár. Vezette: Esztergályos R., Földesi M. Dombóvár: Takács A. 12/6, Kőnig 18/12, Reizinger 26/9, Katatics 11/3, Pölöske 4. Csere: Kalocsa L. 2, Óliás 13, Barabás Á., Lép. Edző: Szilágyi Tamás.

A dombóváriakra nem vár könnyű feladat a kilencedik fordulóban, hiszen a hat meccséből négyet megnyerő, kettőt elveszítő szombathelyieket fogadják. A találkozó szombaton 18 órakor kezdődik a Szuhay Sportcentrumban.

Férfi NB II., Nyugati csoport

1. PTE-PEAC 7 7 0 701–559 1.00 2. OSE Lions II 8 6 2 735–544 0.88 3. Kanizsa KK 7 5 2 521–514 0.86 4. Szombathely 6 4 2 522–431 0.83 5. Celldömölk 8 5 3 585–592 0.81 6. Dávid KA 7 4 3 524–550 0.79 7. Dombóvár 8 4 4 631–622 0.75 8. S. Tigrisek 8 2 6 567–697 0.63 9. Kozármisleny 7 0 7 470–602 0.50 10. MOGAAC 8 0 8 534–679 0.50