Zubkov lett az éllovas, négy paksi a száz között

Július végén az átigazolási értékeket tekintve mértékadónak tekinthető transfermarkt.de frissítette adatbázisát, így már nem a negyedik helyre visszacsúszó Nikolics Nemanja neve mellett található a legmagasabb pénzösszeg: az NB I legértékesebb játékosát mostantól Olekszandr Zubkovnak hívják.

A 23 éves ukrán Zubkov egy éve nyáron kölcsönbe érkezett a Sahtar Donecktől, és a mögöttünk hagyott idényben 28 mérkőzésen szerzett 9 gólja és 6 gólpassza meggyőzte a szakmai stábot arról, hogy hosszú távú, négy évre szóló szerződést kössenek vele.

Többek között a 2024 nyaráig érvényes szerződésnek is köszönhető, hogy Zubkov ára valósággal kilőtt: 950 ezer euróról több mint 110 százalékot emelkedve kereken két millió eurót ér most. A második helyre a Mol Fehérvár FC ukrán középpályása lépett elő, Ivan Petrjak értéke 300 eurót javulva 1.6 millión áll most, így holtversenyben a második áll a Ferencváros szlovén védőjével, Miha Blaziccsal – utóbbi értéke egyébként 400 ezer eurót nőtt.

A Paksi FC legértékesebb játékosa Osváth Attila, akit 300 ezer euróra taksálnak. A magyar listán a jobboldali védő a 93. helyet foglalja el. A százas listára még három PFC-futballista fért fel, Ádám Martin, Bognár István és Szabó János szintén 300 ezer eurót ér a német portál szerint.