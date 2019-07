Kyrgios: Szándékosan ütöttem meg Nadalt

Nick Kyrgios 3-1-re kikapott Rafael Nadaltól a wimbledoni tenisztorna második fordulójában. Az ausztrál a meccs utáni sajtótájékoztatón elismerte, egy esetben szándékosan Nadal testére ütötte a labdát, de nem érzi szükségét bocsánatkérésnek – írja az Origó.

„Miért kérnék bocsánatot? Én nyertem a pontot. Szándékos volt, el akartam találni” – kommentálta a történteket a világranglista 43. helyezettje, majd így folytatta:

„Nem is tudom hány Grand Slam-győzelme van, a bankszámláján lévő pénzről nem is beszélve. Talán el tud viselni egy testére ütött labdát” – mondta a balhés ausztrál.

Meanwhile in #Wimbledon…#Kyrgios tries to hit #Nadal. And succeeds. pic.twitter.com/7YjKFN2QBl

