140 szabálytalanságért 5 lap járt – ez a mutató Grealish ellen

A statisztikai adatokat szolgáltató Opta elemzése alapján a Chelsea elleni, vasárnapi mérkőzésen kilenc alkalommal állították meg a középpályást szabálytalanul, ami ebben az idényben a legnagyobb szám egy mérkőzésen egy játékosra vonatkozóan.

őt Wilfried Zaha, a Crystal Palace szélsője követi 98-cal. Dean Smith vezetőedző szerint Grealish céltábla volt az egész idény során, és ami számára a legmeglepőbb, az az, hogy mindössze öt sárga lap járt a 140 szabálytalanságért.

– tette hozzá.

Aston Villa demand more protection for Jack Grealish as he becomes most fouled Premier League player ever in one season | @JPercyTelegraph https://t.co/MxSCJWqoYN

— Telegraph Football (@TeleFootball) June 22, 2020