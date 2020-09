A Tampa Bay lesz a Dallas ellenfele a döntőben

A Tampa Bay Lightning hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a New York Islanders csapatát, és 4-2-es összesítéssel bejutott az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) Keleti főcsoportjának döntőjébe.

A Tampa már az előző összecsapáson is lezárhatta volna a csatát, azonban kétszeri hosszabbításban kikapott. Most is támadólag lépett fel a Lightning, de az 5. percben, első kapura lövéséből betalált a rivális: Devon Toews jól mozgott el hátvéd helyéről, az Anders Lee-től kapott passzal elfektette Andrej Vaszilevszkij kapust, majd a kaput megkerülve volt eredményes. Bő két perc múlva egyenlített a Tampa. A szlovák Erik Cernak lövése csúnyán kipattant előre a másik orosz hálóőrről, Szemjon Varlamovról, és a berobbanó Victor Hedman nem hibázott. A svéd légiósnak ez volt a kilencedik találata a playoffban, ez minden idők harmadik legjobb teljesítménye védőtől. A továbbiakban is hatalmas nyomás nehezedett a New York-i kapura, ám Varlamov ekkor már remekelt, egyszer pedig a kapuvas segítette ki.

A folytatásban is szinte felborult a pálya, a Szigetlakók – akik négy percnyi emberhátrányuk alatt hősiesen védekeztek – csak a második harmad második felében tudtak támadni, egyszer a kapuvasat találták el.

Az alapjátékidő hajrájában Andy Greene magas bottal véletlenül megütötte Nyikita Kucserov arcát, így a Tampa megint emberelőnybe került, amely áthúzódott a hosszabbításra, de a Lightning nem élt a lehetőséggel, sőt, Brock Nelson kiugrás után majdnem megnyerte a meccset az Islandersnek. A 74. percben viszont már eldőlt a párharc: Barclay Goodrow kapu mögül visszatett korongját Anthony Cirelli úgy ütötte a kapuba, hogy a korong a jobb kapuvasról Varlamov bal sarkára, onnan pedig a gólvonal mögé csúszott. Varlamov 46, míg honfitársa, Vaszilevszkij 26 lövést hárított.

A 2015 után ismét döntős Tampa a Dallas Starsszal vívja a finálét az edmontoni buborékban. A párharc magyar idő szerint vasárnap hajnalban kezdődik.

Keleti főcsoport, döntő, 6. mérkőzés:

New York Islanders- Tampa Bay Lightning 1-2, hosszabbítás után

A párharcot 4-2-es összesítéssel a Tampa nyerte.

Forrás: MTI