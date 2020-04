Aktivitásra buzdít a NOB elnöke (videó)

A német sportdiplomata a hétfői „nemzetközi sportnap a fejlődés és béke jegyében” (IDSDP) előtt tette közzé felhívását.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete által támogatott esemény a világjárvány miatt ezúttal arra fókuszál, milyen pozitív egészségi hozadéka van a sportnak és a fizikai aktivitásnak különösen most, amikor bizonytalanság uralkodik a világban.

– írta az insidethegames.biz portál.

Bach ugyanezt az üzenetet közvetítette egy videoüzenetben, miközben szobakerékpározott.

#StayStrong #StayActive #StayHealthy – IOC President Thomas Bach joins Olympic athletes and fans on the @OlympicChannel as we hope for better times. @OlympicChannel #BeActive #IDSDP2020 @IDSDP pic.twitter.com/hBpywNVdJP

— Olympics (@Olympics) April 5, 2020