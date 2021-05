Emery: ezekért a pillanatokért dolgozunk

Unay Emery, a labdarúgó Európa-liga döntőjében győztes Villarreal vezetőedzője szerint csapata kifogástalan teljesítményt nyújtott a szerdai fináléban is, melyben a spanyol együttes tizenegyes párbajban diadalmaskodott a Manchester United felett.

A gdanski mérkőzésen 1-1-es rendes játékidő után a hosszabbításban nem esett újabb gól, így következett a 11-es párbaj. Abban egyetlen mezőnyjátékos sem hibázott, majd a spanyolok kapusa, Geronimo Rulli is betalált, ezt követően pedig kivédte kollégája, David de Gea lövését, hozzásegítve ezzel a spanyol klubot története első nemzetközi sikeréhez.

„Az Európa-ligában abszolút kifogástalanul játszottunk, már az első pillanattól fogva. A játékosok egész évben nagyon keményen dolgoztak és most szerintem megérdemeltük a győzelmet”

– jelentette ki Unay Emery, aki rekordot jelentő negyedik végső sikerét aratta a második számú európai sorozatban, mivel korábban a Sevillával nyert háromszor.

„Ezekért a pillanatokért dolgozunk, rengeteg embernek tudtunk örömet okozni. Most kiélvezzük ezt a sikert, de a legfontosabb, hogy felkészüljünk a következő szezonra, amikor a Bajnokok Ligájában szerepelhetünk.”

A tréner tavaly nyáron vette át a Villarreal irányítását, kilenc hónappal azt követően, hogy menesztették az Arsenaltól. Az idei elődöntőben aztán éppen a londoni csapatot búcsúztatta Emery együttese, ám a szakember a finálét követő sajtótájékoztatón is elmondta, hogy nem érzett és most sem érez elégtételt az Arsenallal szemben, mindig csak az aktuális csapatára koncentrál.

„Mindenhol igyekszem élvezni a pillanatot, akkor is ha nyerek, akkor is ha veszítek. Mindenhol rengeteget tanultam, így az Arsenalnál is, rengeteg emberrel találkoztam, új futballkultúrát ismertem meg” – jegyezte meg Unay Emery, aki azt is hozzátette, hogy az angol együttes élén elveszített egy El-finálét, amiből sokat okult és az is kellett a mostani sikerhez.

Ole Gunnar Solskjaer, a manchesteriek vezetőedzője csalódottan nyilatkozott az elveszített finálé után, ugyanakkor azt is elmondta, hogy optimista a jövőt illetően, mert szerinte csapata egyre jobb lesz.

„Alaposan megnehezítették a dolgunkat. Ugyan nálunk volt többet a labda, de remekül védekeztek, nem tudtunk elég helyzetet kidolgozni” – mondta a norvég edző.

„Ilyen a futball, néha egyetlen lövés dönt, ennyi a különbség győzelem és vereség között.

Ezt nem lehet élvezni, de át kell élni, és meg kell tenni mindent, hogy többet ne történjen meg veled.”

Borítókép: Emery a megszerzett trófeával