Fájdalmai miatt az eutanáziát választotta egy belga paralimpikon

A Le Soir című lap arról számolt be, hogy Vervoort szülővárosa, az észak-belgiumi Diest részvétnyilvánító könyvet helyezett ki, valamint hosszú közleményt tett közzé honlapján, amelyben az elhunyt sportkarrierjét méltatták.

A néhány évvel ezelőtt visszavonult sportoló már 2008-ban aláírta a Belgiumban engedélyezett „kegyes halálhoz” szükséges papírokat.

Marieke Vervoort, akinél tizenéves korában diagnosztizálták a súlyos fájdalmakkal járó betegséget, párbeszédet sürgetett világszerte az eutanáziáról.

Belgian Paralympian Marieke Vervoort has ended her own life through euthanasia at the age of 40.

