Federer hét meccslabdáról fordított 38 évesen (videó)

A svájci sztár kedden az amerikai Tennys Sandgrennel találkozott, és a világranglista 100. helyezettje alaposan meglepte őt a második és harmadik szettben. Az ekkor sokat rontó,

Az igazi dráma a negyedik felvonásban következett, amikor

Az utolsó játszmában aztán a hatszoros bajnok 3:2-nél brékelte elfáradó riválisát, és onnan már nem engedte ki a kezéből a mérkőzést, amely 3 óra 31 percig tartott.

Federer finds a way 🇨🇭@rogerfederer saves seven match points to def. Tennys Sandgren 6-3 2-6 2-6 7-6(8) 6-3 and reach the #AusOpen semifinals for the 15th time.#AO2020 pic.twitter.com/B3Biy3q1Ez

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020