Hiába minden: Szalah nem játszhat a visszavágón

Jürgen Klopp, az angol együttes vezetőedzője korábban bizakodott ugyan a szombati bajnoki összecsapáson fejsérülést szenvedett egyiptomi csatár játékát illetően, de a hétfői sajtótájékoztatón már azt jelentette be, hogy a brazil Roberto Firmino után Szalah is kiesett a keretéből.

– mondta a német szakember.

ℹ️ Mo Salah has been ruled out of Liverpool’s #UCL semi-final second leg 🆚 Barcelona on Tuesday. pic.twitter.com/T8uvlAW1l7

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 6, 2019