Ibrahimovic jött, beköszönt, aztán megrovás a vége

Büntetés vár a svéd Hammarbyra, amelynek résztulajdonosa a világklasszis.

Az AC Milant erősítő csatár vasárnap váratlanul

megjelent az öltözőben az Östersunds ellen 2-0-ra megnyert bajnoki nyitány után, hogy gratuláljon a csapatnak.

Az előírások szerint azonban a koronavírus-járvány alatt

csak a játékosok és az edzők léphetnek be a helyiségbe, így a 38 éves sztár megszegte az előírásokat.

Elképzelhető, hogy Ibrahimovic hamarosan legálisan is beléphet a Hammarby öltözőjébe, mivel a szerdai edzésen összetűzésbe keveredett a milánóiak ügyvezető igazgatójával, Ivan Gazidisszal. A szócsata nyomán az olasz lapok szerint jelentősen csökkentek az esélyei, hogy szerződést hosszabbítsanak vele a Milannál, mellyel a hónap végéig szól a megállapodása. A La Gazzetta dello Sport arról is írt, hogy ebben az esetben a 116-szoros válogatott „Ibra” a Hammarbyban folytathatja a karrierjét, ahol a koronavírus-járvány miatti szünetben is tréningezett.

Forrás: MTI