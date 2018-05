Iniesta nem akármilyen cipőt kapott az utolsó meccsre

Tisztelete jeléül a Nike egy egészen egyedi készítésű párral lepte meg a Barcától búcsúzó spanyolt az utolsó, Real Sociedad elleni meccsen. A hófehér cipő tartalmazza a játékmester és a klub legfontosabb közös számait:

2002. 10. 29. – Iniesta debütálása a Bruges elleni BL-találkozón

2018. 05. 20. – az utolsó mérkőzés a Barcelona játékosaként

674 – a katalánok mezében lejátszott hivatalos meccsek száma

32 – a magasba emelt kupák

Itt pedig az élő legenda parádés surranója:

One final game requires one final pair of shoes.

See what Iniesta will wear on his feet Sunday

One-of-a-kind shoes for a one-of-a-kind player

Full story: https://t.co/OwI45CxMbq#infinite8iniesta pic.twitter.com/XiItHdXO2n

— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) May 19, 2018