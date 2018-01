Javított a címvédő Pittsburgh Penguins

A Los Angeles Kings vendégeként kétgólos győzelmet aratott a Pittsburgh Penguins az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) csütörtöki játéknapján, a címvédő így gyorsan kijavította az előző mérkőzésen elszenvedett vereségét.

A Pittsburgh egy nappal korábban az Anaheim Ducks otthonában kapott ki.

Sorozatban 15. mérkőzésén szerzett pontot a Boston Bruins, miután 5-2-re legyőzte a házigazda New York Islanders gárdáját.

Egymást követő második vereségét szenvedte el a ligaelső Tampa Bay Lightning, amelyet a vendég Vegas Golden Knights győzött le 4-1-re. Az újonc – amely a Nyugati főcsoport élén áll – sikerével két pontra megközelítette a vesztes riválist.

Eredmények:

Columbus Blue Jackets-Dallas Stars 2-1 – szétlövés után

New Jersey Devils-Washington Capitals 4-3 – hosszabbítás után

New York Islanders-Boston Bruins 2-5

Philadelphia Flyers-Toronto Maple Leafs 3-2 – hosszabbítás után

New York Rangers-Buffalo Sabres 4-3

Ottawa Senators-St. Louis Blues 1-4

Tampa Bay Lightning-Vegas Golden Knights 1-4

Nashville Predators-Arizona Coyotes 3-2 – szétlövés után

Colorado Avalanche-San Jose Sharks 5-3

Los Angeles Kings-Pittsburgh Penguins 1-3