Klopp: úgy mentünk, mint az őrültek

Klopp a 4-0-ra megnyert hazai visszavágó után kiemelte: a Barcelona legyőzése a futballvilág egyik legnehezebb feladata. A 3-0-ra elveszített első mérkőzést követően nekik mégis úgy kellett nyerniük négy góllal, hogy közben ne kapjanak egyet sem, amitől még nehezebbé vált volna a dolguk.

– mondta a német szakvezető, aki azt is elárulta, hogyan tudta mégis motiválni játékosait.

– mondta Klopp. Hozzátette: szerettek volna klubtörténelmet írni, és nem azért, mert a Liverpoolnak ne lenne fényes öröksége, hanem azért, hogy új fejezetet írjanak hozzá.

Please, it's been trending that it wasn't "Messi" who played in the match ==Liverpool vs Barcelona.

If not Messi, then who was the G.O.A.T that played?

Football match sometimes Unpredictable.#Oolahmedia #Liverpoolbarcelona #GOAT #Footballmatch #Wednesdaythoughts pic.twitter.com/RDHtq9AsMV

— OolahMedia (@OolahMedia) May 8, 2019