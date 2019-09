Lefutotta a világot a jövő sprintere

Az amerikai Christian Coleman nagyszerű 9.76 másodperces idővel nyerte a férfi 100 métert szombaton a dohai atlétikai világbajnokságon.

A Usain Bolt utáni korszak, a múlt és a jövő összecsapása avagy Gatlin-Coleman visszavágó – ilyen címekkel harangozták be a világbajnokság leginkább várt számát. Az esélyek a 23 éves Christian Coleman mellett szóltak, aki idén 9.81 másodpercet is futott,

az előfutamok során és az elődöntőben is egyedüliként került 10 mp alá.

Az elődöntőben úgy futott 9.88 mp-t, hogy az utolsó méterekre kiengedett. Nagy vetélytársa, a címvédő és 2005-ben is világbajnok Justin Gatlin ezzel szemben az elődöntőből csak futamharmadikként jutott tovább. A most 37 éves Gatlin azonban két éve le tudta győzni az akkor is esélyesebbnek számító Colemant – Londonban a világcsúcstartó Bolt bronzéremmel búcsúzott.

A finálét rendkívül látványos fényjáték vezette fel, majd a teljes Kalifa Stadion elsötétült és az indulók nevét a pályára vetítették. A rajtot ugyan nem Coleman kapta el a legjobban, de gyakorlatilag végig vezetve, magabiztosan nyert 9.76 másodperccel, ami

az idei legjobb eredmény és csak öten futottak eddig jobbat nála a világon.

Christian Coleman's 9.76 100m is the sixth-quickest time behind these guys.https://t.co/n3wm5deFrK pic.twitter.com/e0zOlFGnkW — BBC Sport (@BBCSport) September 28, 2019

Gatlin bejött másodiknak, de megszorítani nem tudta riválisát.

Meglepetés született férfi távolugrásban, ahol a jamaicai Tajay Gayle kétszer egyéni csúcsot javítva – több érvényes kísérlete nem is akadt – 8,69 méterrel nemcsak az idei legjobb eredményt érte le, hanem az örökranglista tizedik helyére is került. A 23 éves Gayle eddigi rekordja 8,32 méter volt. Az olimpiai bajnok amerikai Jeff Henderson 8,39, az idei toplista-első kubai Juan Miguel Echevarria csak 8,34 méterig jutott.

Kisebb szenzációt hozott a női 10 ezer méter, ahol kenyai-etióp vetélkedés volt várható. A két afrikai ország három-három futója 4000 méter után kezdte lerázni a többieket, csak az etióp származású, holland Sifan Hassan tudta tartani velük a lépést. Néhány kör múlva az idei második legjobb eredménnyel rendelkező etióp Netsanet Gudeta lemaradt, majd fel is adta a versenyt. A hatos élbolyból a 2019-es ranglista-vezető etióp Letesenbet Gidey 8400 méternél az élre állt, és kezdett elhúzni. Az 1500 méteren fedettpályás világbajnok Hasan azonban az utolsó körre megelőzte, majd a hajrában biztosan győzött.

Európai futó a 2007-es oszakai vb után nyert ismét érmet az tíz kilométeres távon.

Női kalapácsvetésben DeAnna Price használta ki a szám egyeduralkodójának, a világcsúcstartó, olimpiai és világbajnok lengyel Anita Wlodarczyk távollétét. A riói olimpia nyolcadik helyezettje az első kalapácsvető érmet nyerte világbajnokságon az amerikaiaknak. Price az első sorozattól az élen állt, 77,54 méteres eredménnyel diadalmaskodott. Az ezüstérmet a harmadik számú lengyel dobó, Joanna Fiodorow szerezte meg, aki ennek látványosabban örült, mint Price a világbajnoki címnek.

férfi 100 méter, világbajnok:

Christian Coleman (Egyesült Államok) 9.76 mp

2. Justin Gatlin (Egyesült Államok) 9.89

3. Andre De Grasse (Kanada) 9.90 férfi távolugrás, világbajnok:

Tajay Gayle (Jamaica) 8,69 m

2. Jeff Henderson (Egyesült Államok) 8,39

3. Juan Miguel Echevarria (Kuba) 8,34 női 10 ezer méter, világbajnok:

Sifan Hassan (Hollandia) 30:17.62 perc

2. Letesenbet Gidey (Etiópia) 30:21.23

3. Agnes Jebet Tirop (Kenya) 30:25.20 női kalapácsvetés, világbajnok:

DeAnna Price (Egyesült Államok) 77,54 méter

2. Joanna Fiodorow (Lengyelország) 76,35

3. Cseng Vang (Kína) 74,76

Forrás: MTI