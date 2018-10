Nagyot hajrázott Marquez Thaiföldön

Marquez a végén Andrea Diviziosóval és Maverick Vinalesszel vívott óriási csatát, s végül előbbit alig egy tizeddel maga mögé utasítva győzött. A harmadik Vinales is csupán kevesebb mint három tizedmásodperccel ért célba az első mögött.

Congrats 🎉🍾🎈 MM93, Marc Marquez …. The winner #MotoGP #ThaiGP Chang International Circuit Buri Ram Thailand 🇹🇭 We are team we are Honda family ….. pic.twitter.com/SlmWoUtDRV

Eredmények:

MotoGP (26 kör, 118,404 km):

1. Marc Marquez (spanyol, Honda) 39:55.722 perc

2. Andrea Dovizioso (olasz, Ducati) 0.115 másodperc hátrány

3. Maverick Vinales (spanyol, Yamaha) 0.270 mp h.

Az állás: 1. Marquez (spanyol, Honda) 271 pont, 2. Andrea Dovizioso (olasz, Ducati) 194, 3. Valentino Rossi (olasz, Yamaha) 172

He would not be denied 👊@marcmarquez93 fends of the determined Dovi to take the victory 🏁#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/mlzaz9D4US

— MotoGP™🇹🇭🏁 (@MotoGP) October 7, 2018