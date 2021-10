Nekimentek a berlini delegációnak a rotterdami szurkolók (videó)

A német együttes szóvivője, Christian Arbeit azt mondta, hogy

A helyi rendőrség letartóztatott egy 25 éves férfit, egy berlini szurkolót pedig kórházba kellett szállítani.

„Szerencsére nem volt komolyabb sérülés. Nem számítottunk erre. A társaság egyharmada nő volt, és idősebbek is voltak a támadók között” – nyilatkozott Arbeit.

Rotterdam. 20.10.2021

The day before the match in the Conference League between Feyenoord and Union Berlin, Feyenoord hooligans attacked a bar in Rotterdam where 25 Union Berlin delegates were eating, including 2 club bosses, Dirk Zingler and Oskar Kosche. One person was injured. pic.twitter.com/Zdi87kV7kE

