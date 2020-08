Novemberre halasztották Tyson és Jones bokszmeccsét

A helyszín nem változik: a kaliforniai Carsonban rendezik meg a veterán klasszisok csatáját.

November 28-ra halasztották a két ex-világbajnok amerikai profi bokszoló, Mike Tyson és Roy Jones Jr. összecsapását.

Az 54 éves Tyson és az 51 esztendős Jones nyolcmenetesre tervezett mérkőzését eredendően szeptember 12-re írták ki, de a felek a The Ring magazin szerint anyagi megfontolásból – vagyis a még nagyobb bevétel reményében – úgy döntöttek, hogy november vége a megfelelő időpont számukra.

A helyszín nem változik: a kaliforniai Carsonban rendezik meg a veterán klasszisok csatáját, az viszont – tekintettel a koronavírus-járványra – még kérdéses, hogy nézőket beengednek-e a Dignity Health Sports Arenába.

A dollármilliókat éppenséggel nem a belépőjegyek eladásából várják az érintettek, hanem a PPV-s (pay-per-view), a fizetős televíziós megoldástól. Aki élőben akarja látni Tyson és Jones meccsét, annak egy cent híján 50 dollárt (14 700 forint) kell leszurkolnia.

Tyson, a nehézsúly kilencvenes évekbeli világbajnoka április végén jelentette be, hogy újrakezdte az edzéseket, és 15 esztendei szünet után ismét szorítóba akar lépni. Számos, köztük 20 millió dolláros ajánlatot is kapott a pankrátorok és a pusztakezes bokszolók világából, ő azonban a profi ökölvívás egy másik korábbi nagyságát, a négy különböző kategóriában is vb-címig jutott Jonest választotta, aki 2018-ban vonult vissza.

Mike Tyson 2018-ban