Óriási balhé van a vizes vb-n

Hiába úszott vasárnap világcsúcsot Adam Peaty a férfi 100 mell elődöntőjében, Kvangdzsuban mindenki a kínai Szun Jang győzelméről, valamint Mack Horton tiszteletlenségéről beszél – írja az Origo kiküldött munkatársa Kvangdzsuból.

A 400 gyors olimpiai bajnoka második lett a kínai sztár mögött, de az eredményhirdetésen nem állt fel a dobogóra. Ennek persze oka is volt: Jangot mindenki csalónak tartja. Egyszer már eltiltották doppingvétség miatt, később olyan is volt, hogy elmenekült az ellenőrök elől,

A WADA szerette volna eltiltani, a FINA azonban szemet hunyt az eset fölött. Ezek után – érthető módon – közellenség lett az úszók körében, hiszen egy bizonyított csalóról van szó, aki azonban a világ legnagyobb piacának számító Kínában valóságos nemzeti hős, Kvangdzsuba is több ezer honfitársa utazott el, hogy aztán minden úszása alatt a nevét kántálva biztassák.

A WADA a Sportdöntőbíróságra vitte az ügyet, a tárgyalást szeptemberre tűzték ki, addig azonban Szun vígán úszkálhat, sőt, világbajnoki aranyat nyerhet, ahogy azt tette is vasárnap,

Bohus Richárd, aki végül 18. helyen végzett 100 háton, így nyilatkozott:

Megvan Szun Jangról a véleményem, de nem mondanám el. Most a brazil Gabriel Santos is lebukott, ő ott volt a 4×100-as váltóban Budapesten, amikor másodikok lettek, mi meg harmadikok, akár még meg is tudnánk óvni. Néhány hónapot kapott, komolyan… Sok emberről tudjuk, hogy cuccoznak, de mit csináljunk? Undorító sajnos, ami itt zajlik, tudjuk, hogy csalók ellen úszunk, akkor mi értelme van a sportnak? A legtöbben a fél életüket az uszodában töltik, aztán jönnek olyanok, akik heti háromszor edzenek, mellé szúrnak valamit és ennyi.