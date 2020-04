Osztrák és német játékos is az NFL küszöbén

Négy játékost, közte egy-egy osztrák és német amerikaifutballistát tesztel a tengerentúli profi liga (NFL) négy együttese egy nemzetközi program keretében.

A Nemzetközi Játékos-életút Program (International Player Pathway) keretében

ezúttal a Nemzeti Főcsoport keleti divíziójában szereplő együtteseknél próbálkozhatnak a focisták bekerülni a csapatok keretébe.

Az idei kiválasztottak között egy mexikói támadófalember (Isaac Alarcon, Dallas Cowboys) és egy ausztrál védőfalember (Matt Leo, Philadelphia Eagles) mellett ezúttal két európai játékos próbálhat szerencsét: az ugyancsak védőfalember David Bada (Washington Redskins) a német ligában szerepelt korábban, míg a futó Sandro Platzgummer (New York Giants) közel ezer yardot és 15 touchdownt ért el az osztrák bajnokságban.

Az NFL 2017-ben hirdette meg először a programot, amelynek keretében azóta minden évben négy játékos kapja meg a lehetőséget, hogy beverekedje magát valamelyik együttes keretébe.

A mostani kiválasztottakat egy tavaly októberi, németországi erőfelmérőn mutatott teljesítményük alapján hívták meg a csapatokhoz.

A tavalyi próbálkozók közül a német erőfutó, Jakob Johnson négy mérkőzésen játszott a New England Patriotsban, két másik társa a Miami Dolphins és a Buffalo Bills edzőcsapatáig jutott.

A programban résztvevők közül eddig a nigériai születésű brit védőfalember, Efe Obada érte el a legnagyobb sikert: a legutóbbi két szezonban összesen 26 mérkőzésen lépett pályára a Carolina Panthersben, ezeken 32 szerelés mellett kétszer is földre vitte az ellenfél irányítóját (sack), illetve egyszer lehalászott egy passzt is (interception). Obada már a következő szezonra is kapott szerződést csapatától.

Forrás: MTI