Pochettino bízik benne, hogy Kane pályára léphet a fináléban

Az argentin szakvezető úgy fogalmazott,

ezért nagyon bízik benne, hogy pályára léphet a madridi fináléban a Liverpool ellen.

Mauricio Pochettino expects #thfc striker Harry Kane to return from injury and play in the @ChampionsLeague final. pic.twitter.com/pb4E2PSXQr

— Hotspur Related (@HotspurRelated) May 24, 2019