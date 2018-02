Suárez: ez lehet az én világbajnokságom

Luis Suárezt lelkesíti a gondolat, hogy az uruguayi labdarúgó-válogatottal ott lehet a nyári oroszországi világbajnokságon, és lelkileg, illetve fizikálisan is igyekszik minél jobban felkészülni a rá váró feladatra.

A Barcelona támadója az uruguayi Sport 890 rádiónak nyilatkozva elmondta: türelmetlenül várja a nyarat, izgatott, és nagyon motivált abban, hogy eredményesen fejezze be az idényt klubcsapatával. Ami pedig a világbajnokságot illeti, úgy fogalmazott: ha visszatekint a 2014-es vb-re, úgy látja, most jött el számára a lehetőség (a javításra) – számolt be róla az MTI.

„Ez lehet az én világbajnokságom”

– jelentette ki.

Suárezt négy éve kizárták a világbajnokságról, miután az utolsó csoportmérkőzésen beleharapott az olasz Giorgio Chiellinibe. Emiatt utóbb a nemzetközi szövetség kilenc mérkőzésre eltiltotta őt. Az uruguayi válogatott így nélküle kezdte meg a mostani vb selejtezősorozatát, de így is a második helyen tudott végezni – a brazilok mögött – a dél-amerikai zónában.

A csapat Oroszországban a hazaiak, továbbá Egyiptom és Szaúd-Arábia válogatottjával szerepel egy csoportban. Suárez szerint mindegyik négyes erős, az ellenfeleknél technikailag képzett futballisták játszanak, edzőik pedig tapasztaltak, ezért nem szabad, hogy Uruguay elbízza magát.

A 31 éves csatár a harmadik világbajnokságára készül.

Borítókép: Luis Suárez a Barcelona színeiben 2018. január 28-án az Alavés elleni mérkőzésen

AFP / Xavier Bonilla / NurPhoto