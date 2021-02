Tuchel szerint tökéletesen kezükben tartották a meccset

Nagyszerűnek nevezte Olivier Giroud ollózós gólját és a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében kedden az Atlético Madrid ellen elért eredményt is Thomas Tuchel, a Chelsea labdarúgócsapatának vezetőedzője.

A londoni csapat 1-0-ra verte a spanyol együttest a párharc első mérkőzésén, melyet az Atlético pályaválasztásával a koronavírus-járványban bevezetett korlátozások miatt Bukarestben játszottak le.

A német tréner – akinek másodedzőként segítője Lőw Zsolt – a BT Sportnak úgy nyilatkozott, hogy szerinte megérdemelték a győzelmet, aminek a kiharcolásához nagy fokú koncentrációra volt szükségük, mert már az ellenfél térfelén kontrollálniuk kellett a játékot.

„Nem volt szabad lankadnunk, végig oda kellett figyelnünk a passzok pontosságára, nem követhettünk el hibát. Ez nagy kihívás volt”

– összegzett a tréner, aki szerint csapata nagyon fegyelmezetten futballozott, de még csak a párharc első félidejét nyerte meg.

Tuchel elárulta, bátor játékot kért, illetve azt, hogy a labdát próbálják az ellenfél térfelén tartani, miközben ő is és a játékosai is tisztában voltak azzal, hogy a madridiak erre felkészültek és készek akár nyolc emberrel is védekezni.

„Az volt a tervünk, hogy végig fenntartjuk a játék magas intenzitását, és ez az, amit sikerült jól megvalósítani. Nem hagytuk őket fellélegezni, nem engedtük, hogy ellentámadásokat vezessenek”

– tette hozzá.

Giroud gólja:

What a finish from Olifie Jiru. Masterpeice artistics from Chelsea. 👑🍷🔵👨‍🎨🎨 Giroud my man. 🔥💙#CFC#ThePrideOfCISC pic.twitter.com/zouoMi7pJf — Chelsea Indonesia Supporters Club (@chelseaindo) February 23, 2021

Diego Simeone, az Atlético Madrid vezetőedzője szerint csapata jól teljesített, a játékosok kollektíven komoly munkát végeztek, de ennek számukra nem lett meg az eredménye, nem sikerült győzniük. Ugyanakkor jelezte, hogy a visszavágót illetően bízik együttesében.

„Számítottunk rá, hogy a mérkőzés képe olyan lesz, mint amilyen végül lett, de a labdaszerzések után egy kicsit több játékra lett volna szükségünk. Nyilvánvalóan hiányzott ehhez a pontosság”

– fogalmazott némiképp önkritikusan.

Az argentin tréner megemlítette, hogy mindkét oldalon kevés volt a helyzet, és az ilyen összecsapásokon csak néhány olyan pillanat adódik, amikor el lehet dönteni a kimenetelt.

„Nehéz helyzetben vagyunk, de még van hátra kilencven perc, és bízom a csapatomban” – ismételte meg.

A visszavágót március 17-én rendezik Londonban.

Forrás: MTI