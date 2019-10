Zidane: még soha nem játszottunk ilyen rosszul

„Az eredmény rossz volt, de jól reagáltunk rá. Ezzel együtt sem lehetünk boldogok,

– utalt Zidane arra, hogy a 2-2-vel zárult madridi összecsapás szünetében a belga együttes Emmanuel Bonaventure duplájával 2-0-s előnyben volt.

A Brugge vezető találatánál a nigériai támadó „belebotlott” a labdába, megtévesztve ezzel Thibaut Courtois-t, és bár az esetet lesgyanú miatt videózták, a játékvezető megadta a gólt. Zidane úgy fogalmazott: a találat „nevetséges” volt.

Dennis goal Real Madrid vs Club Brugge 0-1 #RMCLU pic.twitter.com/3OPmyfRrZO

A Real Madrid mestere hozzátette, rosszul kezdték a játékot, hiszen

Bonaventure második találata:

Dennis Second goal Real Madrid vs Club Brugge 0-2 #RMCLU Madrid are sloppypic.twitter.com/12sMNprTAU

— #UCL (@ZWODDE_) October 1, 2019