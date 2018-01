Az év első napján megszületett az év első világbajnoka. Az egykor csak kocsmai sportágban,

a dartsban új versenyző ült a trónra.

Az angol Rob Cross ezen a vb-n – nomen est omen – mindenkinek a keresztje volt.

Pedig ezen a viadalon búcsúzott a sportág tizenhatszoros világbajnoka is. A brit legenda, a hős, ahogy a döntő felvezetőjében is sorolta Phil Taylor, alias The Power „titulusait” a szpíker. Cross azonban a londoni Alexander Palace-ban mindenkit elsöpört az útjából és bajnokként távozott. Taylor azzal bizonyította, azért még van benne is „erő”, hogy immár tizenkilencedik alkalommal verekedte be magát a fináléba.

Mi tagadás, Taylor, ha nem is látványosan, de lépésről lépésre véve az akadályokat haladt a cél, a döntő felé. Azt is elismerem, hogy a tévéközvetítések, de különösen a program beharangozói jóformán csak róla szóltak. De az vesse a rendezőkre, a szervezőkre az első követ, aki nem próbálta volna kihasználni a The Power nevének erejében lévő reklámlehetőséget.

Azok, akik még soha nem léptek apró kis lándzsával a szizáltábla elé, már a verseny elején – talán a körítésből kiindulva – szinte azonnal összeesküvés-elméleteket gyártottak. Miszerint a világbajnoki rekordernek vb-címmel kell búcsúznia. Hiába, az emberi butaságnak nincs mértékegysége. Gondoljunk csak bele, aki képességeinek és felkészültségének köszönhetően képes egy milliméterrel a tripla húszas mező vagy a bull mellé helyezni nyilait, az be is tudja dobni a megfelelő „keretbe”. Arról nem beszélve, hogy az jobban is fizet, hiszen győztesként még négyszázezer font is dukál neki, továbbá a világ­ranglistán jócskán feljebb kapaszkodhat.

Mindenesetre ilyen disszonáns felhangok kísére­tében jutottunk el január elsejéig, a döntőig. Eközben a közvélemény jó része valóban még csak és kizárólag Taylorral foglalkozott. Jószerivel már át is adták volna neki a vb-trófeát. A darts­ot jól vagy jobban ismerők körében azonban egyre „gyanúsabb lett” ez a Cross gyerek. Különösen, amikor a világranglista-vezető holland Michael van Gerwent, becenevén Mighty Mike-ot is legyőzte egy ádáz, körömrágós csatában. Pedig a meccsük előtt a nézőtéren a narancsos hollandok tábláikon fennen hirdették, most, hogy Taylor visszavonul, „orange the new darts”. A döntőbe mégis két angol jutott. Ahol viszont nagyon gyorsan tudatosította Rob Cross ellenfelével és mindenkivel, hogy Phil Tay­lornak is ő a keresztje.