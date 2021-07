Ez persze ízlés kérdése, de nekem Hornyák Zsolt az egyik legrokonszenvesebb edző a magyar futball élvonalában. Mentes a fellengzős allűröktől, nem bevett szokása a mellébeszélés, nem nyilatkozik, hanem igyekszik mondani is valamit, és egy nehéz idény végén behozta a második helyre a csapatát a tavalyi bronzérem után, tehát alighanem ért is ahhoz, amit csinál.

Most azonban nem nagyon tudott mit mondani. Kereste a szavakat, miután a Puskás Akadémia lényegében tükörsimán kiesett az Európa-konferencialiga selejtezőinek a második fordulójában. Érezte ő nyilván, hogy ezt nem lehet megmagyarázni, hiszen a lett futball talán nem jár a magyar előtt, az FK Rigas FS enyhén szólva nem tartozik az ismertebb és rettegett európai klubok közé – valljuk be: többségünkben még csak nem is hallottunk róla –, és ez az összesítésben 0–5, benne a hazai 0–2-vel rettentően kínos. Ezúttal nem is sikerült szerencsésen fogalmaznia, olyanokat préselt ki magából, hogy sajnálja a fiúkat, mert az első félidőben mindent megpróbáltak, sajnos az első lett góltól mentálisan összetörtek, de a legszomorúbb félmondat ez volt: „mindenkiben megvolt az akarat, erre büszke is vagyok”.

Őszintén remélem, hogy mindezt tényleg csak kínjában mondta ki. Miért fizetik a futballistákat Felcsúton (is), ha nem azért, hogy mindig mindent megpróbáljanak? Az pedig elegendő ok lehet a büszkeségre, hogy mindenkiben megvolt az akarat? Nem ez a minimum, amiről beszélni sem érdemes, mert ha nem akarnak, akkor mit keresnek a profi futballban, miért mennek ki a pályára?

Bízom abban is, hogy a magyar labdarúgás túl van már azon az időszakon, hogy edzők és játékosok azért várnak el vállveregetést, mert a méretes zakó esetén is volt a meccsen biztató tizenöt-húsz perc, olyan momentum, amelyre a jövőben építeni lehet, és persze ott van az akarat, azzal nem akadt semmi gond.

Egy lett csapat ellen a magyar bajnokság ezüstérmese ne akarjon futballozni, hanem futballozzon.

De igaz ez a bronzérmes Mol Fehérvárra is, amely pedig ne nevettesse ki magát már az első körben egy ugyancsak ismeretlen örmény együttessel szemben. Ezek után az a szó, hogy büszkeség, semmiféle összefüggésben nem jöhet elő, ha mégis, akkor ez nem futball, hanem szemfényvesztés és önmagunk becsapása.

És nem árt hangsúlyozni, a magyar ezüst- és bronzérmesről van szó. Tegnap óta egyébként már zajlik az új idény, megkezdődött a magyar bajnokság az élvonalban. Ez a két csapat sajnos jól beárazta az értékét.