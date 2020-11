Azért ilyet se látott még a világ, szombaton a Facebookon egyre-másra olvashattuk a bejegyzéseket a fradistáktól, hogy ők most bizony az Újpestnek fognak szurkolni. Tegyük gyorsan hozzá, hogy ez a szimpátiaváltozás egyetlen mérkőzés kapcsán állt elő, és nem csupán a zöld-fehér hívek részéről.

Az Újpest péntek este tudatta, hogy a koronavírus-járvány még jobban lesújtott rájuk, ezért azzal a kéréssel fordultak az MTK-hoz, járuljon hozzá a vasárnap 16 órára a Szusza Ferenc Stadionba kiírt bajnoki mérkőzés elhalasztásához. A lilák már szerdán, a Dunaújváros elleni Magyar Kupa-meccsen is erősen tartalékos összeállításban szerepeltek (azért így is nyertek 6–0-ra az NB III.-as ellenfél otthonában), de aztán még nagyobb lett a baj: a klub arról tájékoztatott, hogy a felnőttkeretéből nem maradt tizenegy bevethető játékosa. Az MTK azonban szombat délelőtt azt a választ adta, hogy nem megy bele a halasztásba.

A kék-fehérek indoklásként azt hozták fel, hogy a sűrű versenynaptár szinte lehetetlenné teszi a meccs mindkét klub számára egyenlő feltételek melletti pótlását, és egy későbbi időponttal, meglehet, ők járnának rosszul. S ugyan azt is megjegyezték, hogy náluk is sokan kiestek a játékból, a reakciójuk mégis sokaknál kiverte a biztosítékot, és a fair play hiányát vetették fel.

A helyzet korántsem egyedi. Az ugyancsak fertőzésektől súlyosan érintett NB II.-es Békéscsaba a DVTK elleni hazai kupameccsét, valamint a vasárnapi, Haladás elleni bajnokiját szerette volna elhalasztani, mindhiába, s két vereséget könyvelhetett el (0–3, 0–5). A Magyar Kupában az NB III.-as Érd sem bírta rávenni az NB II.-es Kazincbarcikát, s mivel 14 játékosa lett koronavírusos, ki sem tudott állni, így a vendégeknek labdába sem kellett rúgniuk, hivatalosan 3–0-s győzelem birtokában utazhattak haza.

Az Újpestből közvetlenül a mérkőzés előtt is dőltek ki lázasan, végül mindössze hét NB I.-es játékossal, mellettük utánpótlásban futballozó fiatalokkal állt ki. Olyanokkal is, akik még a második csapatban, az NB III.-ban sem feltétlenül kezdők, és most egy órával a meccs előtt tudták meg, hogy pályára lépnek. Így a kapuba beugró Németh Márk is.

Az MTK 4–0-ra nyert, de a fiataloknak így is óriási élmény volt, hogy az Újpest mezében bemutatkozhattak az NB I.-ben.

Ennyi pozitívuma mindenképpen van a történetnek; az pedig, hogy a záráskor a bajnoki tabella mennyire mutat majd reális képet, és van-e fair play, teljesen más kérdés. Ez most sajnos ilyen beteg világ.