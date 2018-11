Az alacsonyabb osztályokban, vagy ahogy nagyon találóan elnevezték, a mennyei megyeiben már befejeződött az őszi szezon. Csend lesz hétvégente a kis települések, falvak pályáin, s mind a szurkolók, mind a játékosok kereshetnek más elfoglaltságot szombat vagy vasárnap délutánra.

Hiányozni fognak ezek a meccsek, mert megvan a maguk bája, bukéja. Rendre felbukkannak olyan sztorik, amelyek megragadják az ember fantáziáját, s amelyeken jókat lehet mosolyogni. Az egyik baranyai megye I-es csapatban szereplő játékos édesapja, aki a helyi polgármester is, elárulta, ő bizony mindig ad egy ötezrest a fiának, amikor gólt szerez. Sokszor kell a zsebébe nyúlnia, mert nem egy tejfelesszájú újoncról, hanem egy negyven felé közelítő, korábban magasabb osztályt is megjárt dörzsölt támadóról van szó, akinek ritkán van olyan meccse, hogy ne találna be. De mindez nem zavarja a fatert: azt mondja, nem iszik, nem dohányzik, így hát inkább így menjen a pénz az unokákra. Az sem baj, teszi hozzá, hogy megesett, utalnia kellett, annyi gólt szerzett a fia.

Az amatőr foci velejárója, hogy gyakorlatilag bármi közbejöhet egy hétvégi bajnoki előtt, s olyan okok miatt maradhat el meccs, amire azért előzetesen alig-alig gondolna az ember. Az egyik megye III-as együttest, a Vajszlót a rendőrök csapatának is nevezik, sok egyenruhás játszik ott, így aztán nem csoda, hogy megtörtént velük: miután levezényelték a gárda jó részét a határra, nem tudtak kiállni. Megesett az is, hogy a gesztenyeszüret miatt hiányzott túl sok spíler az egyik csapatból.

Persze nem csak nálunk történnek furcsa dolgok:

a sportfogadásoknál a szorzókat alakító oddsmesterek állítólag azzal is tisztában vannak, hogy Norvégiában mikor van bálnavadászat. Hogy miként kötődik ez a sporthoz? Hát úgy, hogy a norvég alacsonyabb osztályú együttesekben több bálnavadász is akad, vagyis amikor ők vízen vannak, s hiányoznak a futballpályáról, óhatatlanul gyengébb a csapatuk.

Sajnos nem csak vidám, vicces sztorik akadnak. Mindig találkozunk egy-egy olyan mélyrepüléssel, amelyet látva sajnáljuk az érintett csapatot és annak szurkolóit is. A megyei I. osztályban a nemrég még bajnoki címet ünneplő Szászváron minden összeomlott, menet közben ki is zárták a csapatot a bajnokságból. Egy osztállyal lejjebb a Drávaszabolcs még állja a sarat, kérdés, meddig: tizenöt meccsből tizenötöt bukott el, a gólkülönbsége 8-203-as, vagy mínusz 195-ös.

Egy-két hónapig most biztosan megállnak a mínusz 195-nél, hiszen itt a téli szünet. Aztán ki tudja, lehet, hogy tavasszal jön a drávaszabolcsi feltámadás – mert a megyei fociban történnek még csodás dolgok.