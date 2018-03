Görcs nélkül

Ezt ne hagyja ki! Orbán Viktor: a migráció és az elért eredmények elvesztése a veszély

A múlt szombaton ez persze nem volt olyan kiemelt hír, mint amilyen egy héttel korábban a sporttörténelmi világbajnoki győzelme a birminghami fedett pályás atlétikai vb-n, de azért jólesően nyugtáztuk, hogy Márton Anita a portugáliai Leirában rendezett Európa-kupán is megnyerte a női súlylökést.

A Békéscsabai AC versenyzőjének a pályafutását nézve egészen

döbbenetes, milyen óramű pontossággal időzítik a csúcsformát edzőjével,

Eperjesi Lászlóval, aki gyerekkora óta foglalkozik vele. Márton Anita az utóbbi négy évben hat világversenyen javított magyar csúcsot, ami öt érmet hozott neki. A 2015-ös pekingi vb-n 19,48 méterrel negyedik lett, de ahogy mondja, amikor megkérdezték, nincs-e elkenődve, amiért lecsúszott a dobogóról, határozottan rávágta, hogy egyáltalán nincs. Elvégre nagy magyar csúcsot dobott. (Valóban, előtte 19,04-gyel tartotta. Ma pedig már 19,87 a szabadtéri országos rekordja, ezzel lett harmadik a riói olimpián.)

Gondolnánk, hogy a 2016-os portlandi fedett pályás vb-n az ezüstjét már nehezebben emésztette meg, elvégre az amerikai Michelle Carter a verseny utolsó dobásával „orozta” el tőle az aranyat. De honfitársunk ezt sem sorscsapásként élte meg, hanem örült a második helynek is, hiszen újfent magyar csúcsot ért el, fedett pályán 19,33-mal. Ezt javította meg most Birminghamben előbb 19,48-ra, majd 19,62-re. Bevallása szerint ide is úgy érkezett, hogy ha magához képest jól teljesít, és ez csak bronzérmet ér, akkor is boldog lesz, mert mindent megtett.

A birminghami vb előtt az atlétikai világbajnokságokról nyolc ezüsttel és kilenc bronzzal rendelkeztünk, messze mi voltunk a legeredményesebb ország azok között, amelyek nem nyertek aranyat. Az 1991-es tokiói vb-n rúdugrásban Bagyula Istvánnak annyi kellett volna a vb-címhez, hogy Szergej Bubka utolsó kísérletével ne ugorja át az 595 centit, de átugrotta; kalapácsvetésben Kiss Balázs egy évvel azután, hogy olimpiai bajnok lett, az 1997-es athéni vb-n csak negyedikként zárt, Pars Krisztián pedig a londoni megkoronázása után második lett a moszkvai vb-n. Miként esélyesként 2011-ben, Teguban is. Előtte a 2009-es vb-re úgy érkezett világranglista-vezetőként, hogy abban az évben addig mind a 18 versenyén győzött, ám Berlinben hárman is megelőzték.

Azt, hogy Márton Anitának most sikerült nyernie, az is felértékeli, hogy kiknek, hányszor nem sikerült. A siker receptjében pedig nagyon fontos összetevő, hogy nem szabad görcsösen hajszolni az eredményt.