Hamarosan ránk köszönt a hidegebb idő, így a derék labdarúgódrukkereknek illendő már most gondoskodni a meccs előtti „kis tüskéről”, „kőművesactimelről” vagy éppen „tipliről” – hol miként hívják. Merthogy

a malátára épülő étek (lásd még: sör) alaptartozék, a szurkolói szett szerves része – évszaktól és a kedvelt csapat eredményességétől függetlenül.

Akadnak labdarúgó-kultúrák, ahol a szotyi, a töki – a frutti és a rágógumi – is nélkülözhetetlen kellék, míg máshol üveges sörital is kapható a nem éppen szegényes büfében (lásd: Wembley). A futball londoni katedrálisában persze csapolt változatban is fellelhető a ser­ital, miközben előfordulnak létesítmények, úgy ezerötszáz kilométerrel idébb, ahol csak a „non alcoholic” változat az engedélyezett. Nyilván ez csak és csupán a lelkes műkedvelőkre vonatkozik, mert a professzionális fogyasztók ezt sem bízzák a véletlenre.

És most révedezzünk kicsit a múltba. Még 1990-ben, az Újpesti Dózsa–SSC Napoli Bajnokcsapatok Európa-kupája-mérkőzés előtt történt, hogy a lengyel bogárral (lásd még: Zsuk kisteherautó) víg kedélyű vidéki társaság utazott a Megye­ri útra, hogy láthassa a nápolyi sztárokat, Diego Maradonát, Carecát, Alemaót, no meg hazai oldalon Véber Györgyöt, Eszenyi Dénest és Oroszki Pétert.

Mintegy kötelező elemként a mérkőzés előtti arcfestés Szeminek, a civilben rakodómunkásként tüsténkedő honpolgárnak is kijárt, igaz, a száz kilométeres odaúton a vakolat díszítését arcba pakolás előzte meg, nem kevés világos sör és annál is fehérebb pálinka kíséretében, de leginkább fordítva.

Az olaszokat csak hírből ismerő emberünk a bejáratnál aztán azzal kényszerült szembesülni, hogy a „hazai termék” nem annyira elfogadott a stadionon belül. Legalábbis üveges formában, mert „bőrkötésben” máris EU-konformmá változott, igaz, ezt akkor még senki sem tudta, mi is valójában. Nos, Szemit a marcona őrök a hétdekással a kezében nem engedték a létesítménybe, ám miután annak tartalmát (pontosabban már csak a felét) szemük láttára elfogyasztotta, megnyílt a bejárás. Az nem kérdés, hogy ezek után Szemi – elsősorban nem a szeme miatt – semmit nem látott a mérkőzésből.

Fentieket azért tartottuk fontosnak megosztani, hogy előrebocsássuk: javában tart a pálinkafőzés, óvatosan bánjanak a cefrével! A magyar labdarúgás nem a szeszfoktól lesz jobb.

Ha ezen múlna, már rég világbajnokok lennénk.